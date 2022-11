Luis Enríquez (Vocento): "El derecho a la información, ahora mismo, viene intimidado por la dictadura de las audiencias"

El consejero delegado del Grupo Vocento, Luis Enríquez, ha afirmado este martes que el derecho a la información prevalece sobre asuntos tales como seguridad nacional, la estabilidad o la Monarquía, pero ha advertido de que "el derecho a la información, ahora mismo, viene intimidado por la dictadura de las audiencias, sin duda".

Así lo ha indicado Luis Enríquez durante su intervención en el Foro de la Nueva Comunicación, que ha protagonizado en Madrid, donde ha dicho que "la intimidación, que puede provenir de las grandes empresas, está bastante superada" y que "hace tiempo, además, que se demostró que la capacidad que tienen los gobiernos para intimidar es de fogueo" y no surte efecto.

"No hay ninguna cabecera nacional que esté muy preocupada por la amenaza de un gobierno u otro. El Despeñaperros de los medios nacionales, en este momento, son los lectores. Donde hay que echarle valor para decir lo que uno quiere decir es cuando uno tiene que contradecir lo que interpreta que es la opinión de su lector. Y eso hace que los periódicos nacionales, todos, están jugando el partido con el brazo encogido, en un símil tenístico. Eso es algo que a mí me preocupa mucho", ha expresado.

Preguntado por la situación que viven los medios en la actualidad, el consejero delegado de Vocento ha apuntado que, a su juicio, los medios regionales "siguen teniendo esa posición de liderazgo" y, a diferencia de los nacionales, "sí están al frente de la opinión de sus lectores y no al revés". "O sea, sí se atreven a marcar pautas", ha subrayado.

En este sentido, Luis Enríquez ha asegurado que la venta física de ejemplares nacionales se está reduciendo, "eso es inexorable", aunque, según ha añadido, continúan ganando "mucho dinero vendiendo periódicos" y formando opinión en muchos ciudadanos. "Nuestra obligación es proteger a esos lectores, que hablábamos antes del derecho de información. Nosotros somos custodios por el derecho de información", ha enfatizado.

Respecto al ámbito digital, donde tienen "depositada toda la esperanza", Enríquez ha puesto de relieve que "está boca abajo" pero tiene partes donde los editores han "acertado, que es en el ámbito de las suscripciones". "Volvemos a tener una relación bilateral con los lectores. Volvemos a ofrecer información a cambio del compromiso de los lectores con nosotros a la hora de estar suscritos, luego están identificados con nuestro contenido", ha explicado.

"El lector siempre compró el periódico y eso es bueno. Cuánto más dependencia tenga un periódico del ingreso de sus lectores, que son decenas de miles, esperemos que cientos de miles, menos dependencia tendrá de otras vías de financiación que van a pretender hipotecar más su independencia", ha manifestado el consejero delegado de Vocento.

La vía de las suscripciones es "adecuada"

En su opinión, la vía de las suscripciones es "adecuada", al tiempo que "es lenta y además es costosa". "Con lo cual es una vía a la que no vamos a renunciar porque nos parece imprescindible, pero no es el gran milagro económico que va a resolver el corto plazo", ha destacado.

Al ser preguntado sobre si los medios deberían someterse a auditorías independientes sobre los datos de suscriptores del sector, Luis Enríquez ha rechazado esta opción y ha argumentado que en los cierres trimestrales del grupo se pueden hacer una idea de cómo van las suscripciones.

Respecto al nuevo medidor de audiencia que audita a los medios, el consejero delegado de Vocento considera que no está dando los resultados esperados y ha añadido que su grupo buscaba, en el momento del cambio, una "mayor claridad" en el ranking, "sin trucos", haciendo hincapié en el tráfico diario. "En este momento la industria está promoviendo cambios que entendemos que, de no llevarse a término, provocarán otra crisis en el ámbito del medidor", ha aseverado.

El consejero delegado de Vocento ha puesto sobre la mesa que los jóvenes habitualmente se informan a través de las redes sociales, por lo que los medios convencionales tienen que estar dónde están ellos y ubicarse "con mensajes atractivos" donde ellos van a tener contacto con las marcas.

Para Enríquez, este soporte no es el adecuado "para trabajar una información elaborada", por lo que hay que idear "el puente que va desde Instagram hasta los sitios donde se puede tener acceso a la información de una manera más compleja, más elaborada lo que la información requiere".

Por otro lado, el consejero delegado de Vocento ha manifestado que la diversificación es "la tabla de salvación de los accionistas de los medios" y ha añadido que los medios tienen que ser rentables en sí. "Los medios de información tienen que encontrar su propio camino rentable. Si no son rentables, están supeditados y si están supeditados, no serán independientes", ha dicho, para después concluir que la "diversificación va a ayudar a los accionistas, pero no a los medios de comunicación".

La rivalidad es con las tecnológicas

Además, Luis Enríquez ha defendido la asociación entre distintos medios, como en el caso de Wemass, el marketplace digital de PRISA, Godó y Vocento. Así, ha indicado que los editores empiezan a entender que la rivalidad no es entre sus cabeceras, sino "entre los grandes operadores tecnológicos que están barriendo más del 75 por ciento del mercado publicitario".

También ha reconocido que en el caso de Vocento no ha sido posible la fusión o la concentración con otro medio, pese a que ha habido intentos. "Doce años después, no estoy seguro de que debamos seguir esperando esa consolidación que nunca termina de suceder. Si nunca termina de suceder, será por algo", ha zanjado.

Sobre el nuevo medio deportivo de Vocento liderado por Óscar Campillo, 'Relevo', el consejero delegado ha asegurado que el objetivo era un medio deportivo "cualitativo", que tuviera "buen enlace con las audiencias jóvenes". "A mí me parece que lo están haciendo muy bien", ha confesado.

El encuentro ha contado con la asistencia, entre otros invitados, el presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, el cineasta José Luis Garci, el periodista Ignacio Camacho y el director del medio deportivo digital Relevo, Óscar Campillo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

Europa Press