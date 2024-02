El exjugador portugués del Real Madrid Luis Figo aseguró este lunes que le gustaría ver a Kylian Mbappé en el Real Madrid, ya que el extremo "siempre" desea lo "mejor para el club" y que se puedan "reunir los mejores del mundo".

"Me gustaría verle (a Mbappé), claro. Yo soy aficionado del Madrid, así que deseo siempre lo mejor para el club y que pueda reunir a los mejores del mundo", destacó Luis Figo tras acudir al anuncio de los nominados a los Premios Laureus 2024, en la capital española.

El de Almada consideró que hay que "esperar para ver lo que va a suceder" con el atacante francés. "Ha anunciado que no va a seguir en el Paris Saint-Germain, así que hay que ver lo que sucede después de eso. Seguro que estará algún día nominado a estos premios (Laureus) porque es de los mejores juegos del mundo", admitió.

En términos de adaptación de Kylian Mbappé en caso de recalar en la entidad 'merengue', Figo afirmó que la adaptación a una ciudad depende "siempre de cada uno". "Las personas no son iguales, las situaciones no son iguales, pero en términos deportivos no tengo ninguna duda", apuntó.

Sobre la incorporación de Jude Bellingham al conjunto blanco, el portugués mencionó que desde su llegada "está muy rápido". "El rendimiento está siendo espectacular, así que con todo su talento y calidad está en un momento impresionante, esperemos que perdure", señaló.

Finalmente, sobre la nominación de Leo Messi como Mejor Deportista del Año, Figo confirmo que "Messi es Messi". "Yo creo que es causa del Mundial que ha hecho y del talento que siempre ha tenido. Él lleva demostrándolo muchos años y por circunstancias del año pasado que ha sido campeón del mundo creo que ha hecho méritos", concluyó.