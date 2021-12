Luis García: "Ni antes ruina ni ahora unos fenómenos"

El entrenador del RCD Mallorca, Luis García Plaza, se mostró "orgulloso" de su equipo este sábado después de la remontada (1-2) ante el Atlético de Madrid, igual que lo estaba en la siete jornadas anteriores en las que no lograron sumar victorias.

"Cuando nos pasaba era suerte y ahora también es suerte. El equipo se merecía una victoria así, el equipo ha competido bien", dijo en rueda de prensa después de la jornada 16 de LaLiga Santander, donde vencieron con gol de Kubo en el minuto 91.

"En esta racha de siete partidos sin ganar había merecido más, pero solo hemos hecho un partido malo, que fue el día de Vallecas. Hoy a lo mejor te ha devuelto el partido puntos simplemente por fortuna, pero se lo merecía el equipo", añadió.

El preparador de los baleares, que explicó que sabía que si lograban empatar "el Atlético iba a dejar espacios porque no les vale el punto", apuntó que la línea entre la victoria y la derrota en el Mallorca es muy fina. "Mis sensaciones son las mismas. Hoy a lo mejor pierdes, pero cuando le das al fútbol el fútbol te devuelve. Se lo merecen los chavales, hoy les ha compensado el trabajo de todos esos partidos", comentó.

"La gente está eufórica y yo tengo que estar tranquilo, como estaba cuando llevaba siete partidos sin ganar. Tenemos nuestras limitaciones, pero el equipo ha hecho méritos mucho antes para ganar un partido como este, y no tener esa racha. Somos un equipo que se tiene que salvar y va a sufrir mucho, habrá otra mala racha. Ni antes ruina, ni ahora unos fenómenos", añadió.

Por último, Luis García desveló en parte cierta arenga antes de empezar el partido. "Hemos tenido una conversación importante antes del partido pero que quedará en el vestuario. La gente empezaba a dudar de ellos y yo no les he dicho. Siempre he estado orgulloso de este equipo, les apoyo a muerte porque nos han dado mucho", zanjó.