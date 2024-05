Luis García Plaza: "Es muy difícil, pero vamos a soñar con hacer algo bonito"

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, reconoció este lunes que sacar un resultado positivo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu "es muy difícil", aunque sueñan con "hacer algo bonito" en un duelo para el que avanzó rotaciones, al mismo tiempo que expresó que los blancos están construyendo una plantilla "para dominar LaLiga muchos años".

"Nunca es fácil, es el campeón de Liga, está en la final de la Champions. Es un equipazo, últimamente está rotando mucho y está poniendo en teoría a su segunda unidad, y ganan 0-4 en Granada y ganan a San Sebastián con los menos habituales. Es muy difícil, pero vamos a hacer nuestro partido, a intentar seguir esta dinámica y a soñar con hacer algo bonito", dijo García Plaza en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes (21.30).

El técnico madrileño, de 51 años, avanzó un "mínimo" de cinco cambios en su once, para un partido "muy motivante, pero muy difícil", aunque ir "sin ninguna presión", ya salvados, puede ser "un punto a favor". "Nos hemos ganado a jugar estos partidos el año pasado con el ascenso, pero ahora, en este año, nos hemos ganado jugar este partido sin ninguna presión", reafirmó.

"Voy a rotar mucho, no como el otro día que se rotó de manera contenida. Pero no porque nos hayamos salvado, es que ahora estás a altura de temporada, juegas viernes, después jugamos martes y ya nos han puesto sábado otra vez. Tenemos que cambiar, porque hay un riesgo de lesión importante. Y creo que es bueno que gente que no haya entrado juegue. Es cuestión de no arriesgar con nadie", dijo.

Y el objetivo de los 'albiazules' será acabar dentro del 'top 10'. "No va a ser fácil, porque la lógica dice que mañana tenemos un partido muy difícil. Nos merecemos terminar felices. Y terminar felices es competir, competir cada partido. El equipo está jugando muy bien, está haciendo las cosas muy bien", elogió.

"He visto el partido del Manchester City, a ver si somos capaces de encerrar al Madrid allí y que no salga, pero eso va a ser difícil, pinta que será al revés. A no perder nuestra identidad y que nuestra gente esté orgullosa", analizó sobre el partido en el Bernabéu, donde espera que alguno de sus futbolistas "pueda destacar" individualmente. "Cuando haces algo con algún equipo grande, tiene una repercusión tremenda", reflexionó.

Y García Plaza se agarra a que "algún equipo" de su nivel ha conseguido empatar en el feudo madridista. "Casi te diría que marquemos en el último minuto, porque si no es complicado", dijo aludiendo a las remontadas del Real Madrid, que ofrecerá a su público el trofeo de campeón. "Respetaremos su fiesta, tiene que ser así, como nosotros la viviremos el sábado aquí con nuestra gente, y a partir de ahí, a competir", comentó.

Finalmente, García Plaza confesó que tiene la "sensación" de que el Real Madrid "está haciendo un equipo para dominar la Liga muchos años". "Por encima de si parece que viene lo que viene, está haciendo un equipo dominador. Me acuerdo de equipos que ganaron cuatro, cinco, seis Ligas seguidas. Está haciendo una plantilla increíble, va a ser un rival muy difícil durante muchos años", auguró, analizando también la posible llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco.

"Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, cuando se decante que viene a Madrid, pues comentaremos, pero no está mañana, déjame, ya le sufriré", concluyó.

Europa Press