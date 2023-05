Luis García: "El Espanyol ha pedido la imagen donde se vea que el balón entra"

El entrenador del Espanyol, Luis García, desveló que el club catalán ha solicitado una imagen donde se vea "claro" que el segundo gol del Atlético de Madrid debía subir al marcador, al tiempo que lamentó un partido loco con 3-3 que pudieron haber incluso ganado.

"Ha sido una montaña rusa de emociones. Ellos en su primera acción nos hacen gol y en el cuarenta y pico hay una decisión controvertida. El club ha pedido oficialmente la imagen donde se vea claro que el balón entra. La herramienta del VAR está muy bien, pero esta situación no era clara desde las imágenes que tenemos. Espero que se la manden al club, donde se vea que claramente el balón está dentro", dijo en rueda de prensa.

El técnico 'perico' apuntó así al tanto de Griezmann justo antes del descanso, con la revisión del VAR que no ven concluyente en Cornelllà. "Si no es así me parece que se está jugando con el trabajo de mucha gente", apuntó sobre la polémica, antes de valorar la reacción de su equipo para seguir creyendo en la salvación.

"En la primera que tienen en el segundo tiempo nos hacen el 0-3 pero el equipo ha sido capaz de empatar al Atlético de Madrid, un experto en manejar resultados, y no nos los hemos llevado de casualidad. Estoy convencido de la permanencia. Hemos visto un equipo muy vivo, con 0-3, el equipo no ha abandonado. Hay que insistir, volver a intentarlo, hasta el último día", terminó.

Europa Press