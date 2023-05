Luis García: "La violencia siempre se debe condenar"

El entrenador del Espanyol, Luis García, lamentó la invasión de campo por parte de aficionados del club 'perico' para impedir la celebración del título de Liga del FC Barcelona este domingo, después de un 2-4 doloroso pero que deben dejar atrás para buscar la permanencia desde el próximo partido contra el Rayo.

"No lo he visto, como siempre hago cuando acaba el partido, independientemente del resultado, me meto dentro. Sí que es cierto, me las han contado. Evidentemente es algo que no podemos estar orgullosos de ello. Es algo que se debe condenar. La violencia siempre se debe condenar en todos los ámbitos de la vida y es algo que no puede ocurrir. Se han puesto todas las medidas al alcance del club para contener eso, pero no ha sido posible", dijo.

El técnico local compareció en rueda de prensa en el RCDE Stadium después de la derrota de su equipo, que se queda a cuatro puntos de la salvación con cuatro jornadas para el final del campeonato. "La situación es complicada pero ahora mismo lo único que nos entra en la cabeza es ir a pelear a Vallecas para ganar", afirmó.

Luis García trató de explicar lo ocurrido ante un Barça muy superior. "Nos hicieron mucho daño en la primera parte, en la segunda jugamos al límite, de uno contra uno y fue cuando mejor defendimos. Nos faltó contundencia, saltar hacia adelante, defender mejor. En el primer tiempo cuando teníamos mayor superioridad fue peor. Faltó contundencia y ganar duelos", dijo.

"Es un día difícil para los pericos, sabemos qué significa el partido y todo lo que nos jugábamos. No estuvimos a la altura. Si podemos encontrar algo bueno es que estamos a la misma distancia que antes. Solo nos queda ganar en Vallecas. La situación es más complicada, pero es posible. No podemos bajar los brazos. Si nos hemos caracterizado por algo es por intentarlo hasta el final", terminó, destacando el tramo final con los dos goles.

Sobre la invasión de campo, el Espanyol emitió un comunicado oficial condenando la violencia. "El RCD Espanyol lamenta los hechos aislados sucedidos al final del partido disputado en nuestro estadio. Como pericos, nos duele la derrota, pero nunca aceptaremos la violencia, por más residual que sea", dice la nota.

"Como hemos hecho siempre, el RCD Espanyol muestra su rechazo tajante a cualquier tipo de violencia en el mundo del fútbol y usará todos los recursos a nuestra disposición para erradicarla, mostrando, como siempre, una total colaboración con las Fuerzas de Seguridad en lo que requieran", añade.

Europa Press