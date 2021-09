Luis García, sobre el Real Madrid: "Habrá diferencia, pero queremos competir al 100%"

El entrenador del RCD Mallorca, Luis García Plaza, se ha mostrado convencido de que habrá "diferencia" entre ellos y el Real Madrid en el partido que ambos jugarán este miércoles en el Santiago Bernabéu, pero cree que tendrán "opciones" si son capaces de "competir y jugar al máximo", además de asegurar que hará "entre cuatro y seis cambios" en el equipo.

"Lo que tienes que hacer es ser tú y dar tu mejor versión. Son partidos en los que hay diferencia con la mayoría de equipos, pero lo que yo quiero es que mi equipo compita al 100%. Si lo hace y nos da para ganar, genial", declaró en rueda de prensa. "Estoy con ganas para afrontar el partido", añadió.

Además, el preparador bermellón aseguró que "si compites y juegas al máximo, vas a tener opciones". "Si tienen un gran día será difícil, pero difícil no es imposible", dijo. "No hay que preocuparse tanto de ellos sino de dar nuestro mejor nivel. Dando el máximo, este equipo que hace dos años descendió le ganó. Yo le he empatado, y he ganado al Real Madrid de los 100 puntos, también me han metido ocho...", recordó entre risas.

"Si vas a Madrid y no tienes el balón nunca, sufres. Tenemos que intentar defender muy bien cuando no lo tengamos y cuando lo tengamos, correr y trabajar", advirtió. "Este equipo podrá ganar, empatar o perder, pero es un equipo que muere por el club, el escudo y la camiseta. Lo exijo desde el principio y lo hacen, aunque haya días que no estemos bien. Hemos competido muy bien todos los partidos. El rival sube el nivel, es mejor otros rivales que hemos tenido hasta ahora y es favorito para ganar la liga. Queremos dar el máximo y que terminemos orgullosos el partido", afirmó.

En otro orden de cosas, el técnico madrileño invitó a suplir las bajas "con optimismo, con ganas y con naturalidad" parar intentar "saltar el obstáculo", y aunque "va a haber rotaciones seguro" en defensa no van "a cambiar mucho". "Vamos a hacer entre cuatro o seis cambios, el año pasado nos fue genial. A principio de temporada las rotaciones son buenísimas, porque tienes a todo el mundo enchufado; la gente que no juega tiene sus minutos, hay mucha igualdad en la plantilla. Hay jugadores más importantes que otros, pero es importante que todos se sientan útiles", añalizó.

También se mostró convencido de que los madridistas "van a cambiar gente". "Aunque no sé a quién. Vienen de jugar liga, 'Champions', liga... Visualizo un partido donde ellos con balón hacen sufrir. Tenemos que estar pendientes de su velocidad, sobre todo de Vinícius, y que cuando tengamos la pelota que nos dure. Si perdemos muy rápido la pelota con el Real Madrid, sufriremos mucho. Tienes que defender muy bien, estar muy concentrado", apuntó.

Sobre Karim Benzema, recordó que "lleva años muy bien", y Vinícius "se siente con mucha confianza, coge la pelota y encara a todo el mundo". "Si está mal Vinícius puede salir Marco Asensio, Isco...", dijo, antes de alabar a Carlo Ancelotti. "Es un tío con una experiencia tremenda, que ha entrenado a equipos 'tops' y que sabe manejar un vestuario y los entornos perfectamente. Es un entrenador perfecto, transmite positivismo, confianza y tranquilidad. Es un entrenador que al Madrid, ahora mismo, le viene muy bien", expresó.

Por último, sobre la marcha del equipo, García Plaza se mostró orgulloso de la actitud de los jugadores. "El equipo ofensivamente tiene que producir algo más, pero me gusta la solidez que estamos teniendo. Hemos dejado tres veces la portería a cero, y ese es un dato increíble para un recién ascendido. Dentro del equipo, creo que hay gente que nos tiene que dar algo más a nivel de gol", aventuró.

"Llevar ocho puntos a estar alturas, viendo lo que llevan otros, es para estar contentos y habla de lo bueno que ha hecho el equipo hasta ahora. Las sensaciones son muy buenas, es lo que nos tiene que guiar. Estoy muy contento pero con los pies en el suelo", concluyó.