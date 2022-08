Luis Medina Cantalejo: "Hemos pedido a los árbitros que hablen menos durante los partidos"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, afirmó este martes que ha pedido a los colegiados españoles "que hablen menos" durante los partidos para evitar el máximo de pérdidas de tiempo posibles, además de informar de la reglas referentes a las manos, que son "el caballo de batalla de todos los años".

"Le hemos dicho a los árbitros que hablen menos, aunque a veces no se puede. Si en cada acción tardamos 20, 30 segundos incluso un minuto y medio, eso quien lo recupera. Intentaremos por todos los medios mejorar esto", señaló Medina Cantalejo en rueda de prensa.

Así, el presidente del CTA repasó las novedades en las normas para la nueva temporada que comenzará este fin de semana, enfatizando en la protección de jugadores, la punibilidad de las manos, la nueva interpretación para los fueras de juego y la ampliación del tiempo efectivo de juego.

Antes, quiso "poner en liza" y alabar la labor de las árbitras españolas en el último curso, elogiando su "buen papel", tras los éxitos recientes de Marta Huerta de Aza y Guadalupe Porras -en la Eurocopa femenina-, de Rita Cabareño -en la Copa América-, así como el ascenso de Eliana Fernández a la Primera División, entre otros. Para después abordar el futuro del estamento en general en España, que solo contará con un árbitro mundialista sobre el césped, Mateu Lahoz.

"Tenemos que trabajar mucho para nuestra competición. Hay cantera en nuestro país. Estamos trabajando en el sentido correcto. Si cualquiera de los tres no fuera español habría ido más que un árbitro al Mundial", comentó Medina Cantalejo.

Respecto a la protección de los jugadores, el presidente del CTA recalcó que si se produce una lesión, el colegiado "velará por la seguridad del futbolista", por lo que saldrá fuera del campo, donde se gestione "de manera correcta" el problema físico, y hasta que ese `roceso no finalice, el jugador no entrará de nuevo. "Velaremos por su seguridad, con un tratamiento adecuado. Hay que llevar esto a la normalidad, es lo justo, aunque haya protesta del banquillo y el público", expresó sobre posibles pérdidas de tiempo por fingir lesiones.

Medina Cantalejo también encaró el tema de las manos punibles y las que no lo son. "Es el caballo de batalla de todos los años", ironizó. "Si una mano no intencionada no tiene consecuencias para el juego, las instrucciones que les hemos dado a los árbitros es que no las sancionen", añadió.

Un argumento que reforzó Alberto Undiano Mallenco, director técnico de árbitros, explicando las "situaciones grises", en las que sí valoran "las consecuencias en el juego". "Queremos que se sancionen menos penaltis por manos, aunque no solo depende de nosotros, sino de la propia dinámica del juego", manifestó.

El tiempo efectivo de juego creció un 32 por ciento

Otro asunto importante de la comparecencia del CTA fue el juego deliberado de un defensor y el fuera de juego de los atacantes. El exlinier Juan Carlos Yuste explicó que será juego deliberado y el defensor habilitará la posición del atacante cuando el defensa "decide ir a jugar el balón, con tiempo y opciones para jugarlo y de manera controlada y no forzada". Así como cuando se produce una "mala acción técnica del defensa, que la pifia", sin invalidar el juego deliberado y por tanto habilitando al atacante.

"No será juego deliberado si el balón procede de un rebota, desvío o es una salvada; si el defensor se ve sorprendido por el balón y el golpeo es una mera reacción, sin tiempo para controlar la situación; o si el defensor toca el balón de manera forzada", señaló como novedad en la norma.

El responsable de VAR en el fútbol español, Carlos Clos Gómez, declaró la guerra a los "'penaltitos'" y dejó claro que deberá existir un "contacto con sustancia" para señalar infracción. "No queremos que los jugadores que simulan consigan ningún rédito. No podemos pitar cualquier carga en el área. Las que sean señaladas en el área deben ser acciones claras y evidentes", argumentó.

Con la nueva temporada en el horizonte, otra de las medidas fijadas para la misma será la maximización del tiempo efectivo de juego, el cual ya se ha aumentado en un 32 por ciento. Asimismo, Medina Cantalejo cerró su intervención pidiendo un "mayor respeto institucional" al valorar las decisiones arbitrales.

"La figura de los 'community managers', criticando e incluso rozando el insulto... Vamos a intentar que todo se clarifique, los lunes seguirá habiendo árbitros y entrenadores en cada uno de los aficionados, porque es parte de la idiosincracia de nuestro fútbol, quizá cuando ese se acabe se acabará el fútbol", comentó.

Finalmente, el CTA valoró la entrada del fuera de juego semiautomático, ya probado en otras competiciones como la Copa África, asegurando que "dará rapidez y precisión" a las decisiones. "Hay jugadas en las que tardamos más, pero con este fuera de juego semiautomático los árbitros tomarán las decisiones más correctas y más rápidas", señaló Yuste.