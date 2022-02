Luis Medina Cantalejo: "Las amenazas que sufrí ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, mostró este martes "la preocupación" que existe en la actualidad por la falta de respeto desde los clubes a la labor de los colegiados y afirmó que las amenazas que sufrió tras lo sucedido en el Betis-Sevilla de Copa del Rey "ha sido lo más sucio y cobarde" que le ha pasado.

"En 40 años de arbitraje es lo más sucio y cobarde que he vivido, se ha traspasado una línea sagrada que es la de mi familia. No nací para volver la cara sino para denunciar las cosas, pero esto ha sido muy sucio", aseveró Medina Cantalejo en la rueda de prensa de balance de la mitad de temporada.

El excolegiado lamentó que se haya "insultado" a sus hijos y que todo lo sucedido le pilló viajando a Arabia Saudí para la Supercopa de España. "Imaginaros lo que era no poder con mi familia aun sabiendo que estos son amenazas, que este tipo de cobardes no actúan", subrayó.

"Están todos denunciados y quizá me meta donde no debo o debería callarme, pero es que ha habido personas que no representan a una entidad enorme como el Betis, que tiene una afición de diez, y está dentro que han hecho el uso de las redes para meter más gasolina", añadió.

El presidente del CTA aseguró que "a día de hoy" sigue esperando que le expliquen el por qué de tanta polémica. "¿De verdad que alguien puede pensar que elijo a un árbitro gallego para que perjudique a un equipo?", apuntó sobre las quejas del Betis tras el partido de Liga en Vallecas.

"La Policía estuvo dos noches alrededor de mi casa, que no pasó nada. Me ha dolido mucho por mi hijo, ojalá que no pase nunca más", se quejó. "Quien piense que con esos tuits, actitudes o declaraciones van a quebrar los principios del CTA va por mal camino, y quien quiera personificarlo en mí, lo lleva peor todavía. Cuando acepté el cargo sabía a lo que venía, lo positivo y el resto de cosas que van con el sueldo", sentenció al respecto.

Medina Cantalejo abrió su comparecencia ante los medios mostrando "la preocupación" que existe en la actualidad ante "el respeto institucional a la figura del árbitro". Tras recordar que durante su etapa como árbitro todos los menosprecios vividos acabaron en "un acto único como una jornada de reflexión porque era algo insoportable", lamentó que los clubes usen ahora sus medios oficiales para "criticar de manera interesada y negativa al árbitro".

Contundente con la polémica del ibiza-cartagena

"Tienen las puertas abiertas de este CTA para hablar conmigo. Ha habido presidentes y consejeros que han venido y se les ha atendido, y antes de analizar las jugadas me encierro con ellos en mi despacho y les pregunto cual es su inquietud y se les dice que ha habido un error claro y que así se lo hemos dicho al árbitro y que lo hemos analizado", detalló.

En este sentido, se refirió a la jugada del partido de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Betis, con las imágenes del gol anulado a los locales, con la línea mal trazada y que evidenciaba que era legal por un error de 'Hawk Eye' y que les dejaron "desconcertados". "El primero a mí", remarcó, aclarando que los miembros de la Real pudieron ver "la secuencia completa" y comprobar que había sido un error.

De todos modos, el dirigente, crítico con "la hipocresía" de las clubes a la hora de quejarse si les favorece o no, cree que esta tensión "va cada día a más porque no sucede absolutamente nada". "Cuando desde una web oficial se hace una apreciación o se proclama un menosprecio rozando el insulto sobre el árbitro, no sé si llamarles cafres, salvajes o pseudo delincuentes", aseveró.

También habló de la denuncia "pública" que realizó el entrenador del Cartagena, Luis Carrión, que aseguró que el colegiado dijo a sus jugadores 'Os jodéis' tras perder ante el Ibiza. "Ahora tenemos los audios completos y los escucharon Carlos (Clos Gómez) y Alberto (Undiano Mallenco) completamente y no hay nada parecido a lo que se denunció en los medios", remarcó.

"El Cartagena, a través de una carta, nos dice que se produjo desde que pita el final hasta el borde del terreno de juego y lo volvimos a escuchar y no se escucha absolutamente nada. Quién miente no es el CTA, no es el árbitro, si hago una denuncia de este tipo me imagino que tendré pruebas suficientes. Si en ese audio aparecen esas palabras, actuaríamos con el máximo rigor. Entiendo la queja de un equipo por un error, pero no voy a permitir que la figura de un árbitro quede a los pies de los caballos", expresó el presidente del CTA, pidiendo a los medios también "un poco de mesura" a la hora de informar de estas polémicas.

Para el excolegiado andaluz, todas estas situaciones están provocando "auges de los casos de violencia en el fútbol base". "Nos preocupan bastante. Los jóvenes, cuando ven lo negativo, lo imitan. Apoyo totalmente el parón en Baleares porque cualquier día vamos a tener una desgracia", confesó.

"Hay papás y mamás van a ver a su pequeño Messi y si este no lo hace bien es culpa del árbitro. Los principios de ética y morales se están quebrando en muchas parcelas de la vida", criticó Medina Cantalejo.

Protocolo de actuación para la suspensión por incidentes en la grada

El excolegiado informó también que tras "una serie de reuniones" con todas las partes van a poner en marcha un protocolo de actuación "para saber como actuar en caso de incidentes en el público", que tratará sobre tres situaciones.

La primera sería informar al delegado para que se emita un mensaje por la megafonía y videomarcadores sin se produjese "algún lanzamiento que no impacta y no es sumamente peligroso". En el caso de que continuase este tipo de incidentes, "para evitar que se forme tumulto sobre el campo", el árbitro ordenará a los equipos que vuelvan a vestuarios y dará el aviso de que en caso de continuar se suspenderá el partido. Esta última situación se daría forma automática si algún objeto grave impacta en alguna de las personas que está en el campo.