Luis Milla y Dani García creen que el Atlético debería hacerle el pasillo al Real Madrid en el derbi

Exjugadores del Real Madrid como Luis Milla y Dani García Lara y del Atlético de Madrid como Ángel Mejías dejaron claro este jueves que el conjunto rojiblanco debería aparcar cualquier polémica y rivalidad y hacer el pasillo a los madridistas por la consecución el pasado sábado del título de LaLiga Santander 2021-2022, mientras que, por otro lado, coincidieron en que los de Carlo Ancelotti saldrán a ganar un derbi que es vital para su rival.

"Lo normal es que haya una rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero en este caso yo entiendo que por respeto, por imagen y porque se le tiene que hacer un homenaje al equipo campeón, lo normal es que hubiera pasillo el domingo en el derbi", señaló Milla tras participar este jueves en el Torneo de Pádel de 'ElDerbi de Madrid', organizado por Banco Santander.

Una opinión compartida tanto por otro exjugador madridista como Dani García Lara como por un exrojiblanco como Ángel Mejías. "Bajo mi punto de vista hacer el pasillo al campeón es un reconocimiento al mérito deportivo. Independientemente del campo y de los rivales, soy partidario de que siempre se haga", admitió el catalán.

"Ante cualquier logro deportivo es de recibo reconocer la dificultad que tiene conseguir un título y, por lo tanto, a mí me gustaría ver el pasillo el domingo en el Wanda Metropolitano", añadió el exdelantero también del FC Barcelona.

"Cada uno es cada uno, pero yo creo que el Atlético de Madrid debería de hacer el pasillo al Real Madrid como campeón de Liga y no hay que añadir nada más", acotó por su parte Mejías, exportero del conjunto rojiblanco.

Por otro lado, Milla también recalcó que "la tendencia y la inercia del Real Madrid es muy positiva" y que en el derbi "saldrá a por todas". "El Atlético necesita los tres puntos y tiene la ventaja de que ha preparado el partido durante toda la semana, mientras que el Real Madrid ha tenido el festejo de la Liga y el partido ante el City entre semana y esa serie de matices pueden ir al final en favor de uno u otro equipo, aunque nunca se sabe", apuntó.

El excentrocampista vivió el choque ante los de Pep Guardiola "como si fuera un guión de una película". "Hasta el minuto 89 parecía que el City lo tenía todo muy controlado, pero sí que teníamos la sensación de que al Real Madrid no le podíamos dar por muerto", señaló.

"Aun así, el Manchester tuvo opción del segundo gol que hubiera sido definitivo, pero está claro que el Real Madrid nunca se rinde y unido a que el Bernabéu siempre empuja y a la gran temporada de su ataque con Benzema, Vinicius y Rodrygo, el guión de otras veces volvió a repetirse y eso es lo asombroso después de pasar ya tres veces seguidas. Para el día del Liverpool lo ideal es que empezaran marcando ellos y que fuera Benzema quien remontara, sería la mundial y, sin duda, una de las Champions más recordadas", sentenció.

Dani García no duda de que el conjunto madridista saldrá "a competir" en el Metropolitano y que no le pesará "ni el cansancio ni la euforia" porque podrán jugar "los menos habituales", mientras que el Atlético "es un partido muy importante" para asegurar la Liga de Campeones. "El Real Madrid no se lo va a tomar como un partido de relajación, sino todo lo contrario", advirtió.

Sobre la semifinal ante el City, confesó que la estuvo viendo "en casa de un Atlético como Roberto Fresnedoso" y cree que "se juntaron muchas cosas". "No solamente es la magia, es lo que impone el Santiago Bernabéu, un equipo que compite y que cree siempre que la victoria es posible", puntualizó.

"Yo creo que mucha gente que estaba en casa pensó que era posible pese a sus pocas opciones. Y es que es un equipo que no desfallece y como no lo acabes de rematar puede ser letal. No sólo pudo parecer algo milagroso ante el City, sino también contra el Chelsea y PSG", resaltó el exdelantero que espera "goles" en la final contra el Liverpool.

Pantic: "no me creo que el real madrid salga relajado"

También participó en este evento el serbio Milinko Pantic, para el que "el Atlético está viviendo una temporada rara" en la que le ha faltado "suerte" y donde ha "fallado mucho" contra los equipos de abajo. "El equipo tiene que levantarse y asegurar la Liga de Campeones como sea porque es fundamental", demandó.

"Los derbis siempre son especiales y todos los equipos quieren ganarlos. No me creo que el Real Madrid salga relajado o sin tensión por lo que ocurrió contra el City, saldrá a por el Atlético y con la ayuda de la afición debemos salir a por los tres puntos", subrayó el excentrocampista colchonero.

Pantic también dio su opinión sobre el pase a la final de la Champions del Real Madrid. "Hay cosas en la vida que no tienen ninguna explicación. Yo he vivido también cosas raras en fútbol, pero lo del Real Madrid es sorprendente. Los equipos grandes tienen estas cosas, no puedes descartarlos para nada", opinó.

Finalmente, Ángel Mejías sabe que un derbi "es otro partido". "Hay que ganar para seguir y meternos en la Champions porque el Atlético no será el Atlético sino alcanza la clasificación para disputar la Liga de Campeones. El Real Madrid no regala nunca nada en ningún campo y menos en un derbi un poco caliente como éste por el tema del pasillo", manifestó el toledano que ve al conjunto madridista en la final de la Champions "por méritos".

En cuanto al torneo de pádel, en la Ciudad Financiera del Banco Santander en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, además de los mencionados, se dieron cita caras conocidas Pablo Ibáñez, Roberto Fresnedoso, Manolo Sanchís y Victor Sánchez del Amo.

Todos ellos se enfrentaron en un torneo de pádel junto a periodistas que cubren habitualmente la información de ambos equipos, con victoria final para los madridistas gracias a la pareja formada por Dani García y Luis Milla, que volvió a imponerse en la final a la de Milinko Pantic y Pablo Ibáñez por un ajustado 9-7.