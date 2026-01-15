Luis Muriel refuerza a Junior de Barranquilla para la Libertadores 2026

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel, de destacado paso por el fútbol europeo, reforzará a Junior para disputar la Copa Libertadores de 2026, anunció este miércoles el club de Barranquilla.

El exinternacional de 34 años se convierte en la contratación estrella del campeón vigente de Colombia para disputar el principal torneo de clubes de la Conmebol.

Muriel llega al club del que es hincha procedente del Orlando City de la MLS de Estados Unidos. Aunque siempre ha profesado su amor por el Tiburón, en su país solo había jugado en el Deportivo Cali antes de dar el salto a Europa.

"Quiero es pisar la cancha con esta camiseta puesta", dijo el atacante en un video promocional publicado por el club caribeño en sus redes sociales.

"¡MURIEL ES TIBURÓN!", anunció el Junior en la misma publicación.

Muriel se sumará a una delantera experimentada, en la que también están otros jugadores destacados como Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias tiene asegurado un cupo a la fase de grupos de la Libertadores luego de ganar el Clausura de la liga colombiana en diciembre.

Muriel anotó 140 goles en clubes italianos y españoles como Sevilla, Fiorentina y Atalanta, donde más brilló.

En 2018 conformó el plantel de la selección de Colombia en el Mundial de Rusia.