Luis Ortiz de Guardianes se declara inocente de aceptar sobornos para ayudar a apostadores

NUEVA YORK (AP) — El lanzador de los Guardianes, Luis Ortiz, se declaró no culpable el miércoles de los cargos de haber aceptado sobornos para ayudar a apostadores a ganar apuestas realizadas sobre los lanzamientos que él hacía. Su compañero de equipo, el ex cerrador de Cleveland, Emmanuel Clase, también ha sido acusado en el supuesto esquema.

Ortiz, ex lanzador abridor de 26 años del club, compareció en el tribunal federal de Brooklyn después de su arresto inicial el domingo en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Fue liberado bajo una fianza de US$500.000 hasta su próxima fecha en la corte en diciembre, y se le impuso monitoreo por GPS. A Ortiz, quien ya ha entregado su pasaporte a las autoridades, también se le ordenó limitar sus viajes a Nueva York, Massachusetts y Ohio.

Las otras condiciones de su liberación incluyen no participar en juegos de azar, no poseer armas de fuego o drogas ilegales y no tener contacto con co-conspiradores, víctimas y testigos.

Ortiz, vistiendo una chaqueta de cuero negra y jeans, proporcionó respuestas breves a las preguntas del juez en la corte y no respondió a los reporteros que buscaban comentarios mientras salía de la sala del tribunal con su esposa y abogado.

Clase, tres veces All-Star, será procesado en el mismo tribunal el jueves. Su abogado, Michael Ferrara, dijo que el lanzador mantiene su inocencia.

"Emmanuel Clase ha dedicado su vida al béisbol y a hacer todo lo posible para ayudar a su equipo a ganar", afirmó el miércoles en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los dos nativos de la República Dominicana han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio, cuando la MLB comenzó a investigar lo que dijo era una actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaban.

Los fiscales dicen que Ortiz y Clase recibieron varios miles de dólares en pagos para ayudar a dos apostadores no identificados en su país de origen a ganar al menos US$460.000 en apuestas realizadas sobre la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos.

Afirman que Ortiz, quien ganó un salario de US$782.600 este año, manipuló lanzamientos en juegos contra los Marineros de Seattle y los Cardinals de San Luis este verano.

Los fiscales dicen que acordó de antemano con los apostadores lanzar bolas en lugar de strikes a cambio de sobornos y comisiones.

Chris Georgalis, abogado de Ortiz, ha negado los cargos, diciendo que los pagos entre su cliente y personas en la República Dominicana citados en la acusación eran para actividades legales.

Los fiscales dicen que Clase, quien está en la cuarta temporada de un contrato de US$20 millones por cinco años, reclutó a Ortiz en el esquema. Afirman que el líder de salvamentos de todos los tiempos de los Guardianes comenzó a proporcionar información a los apostadores sobre sus lanzamientos en 2023, pero no pidió pagos hasta este año.

Clase y Ortiz están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante soborno.

Tras las acusaciones contra los lanzadores, MLB anunció nuevos límites en las apuestas sobre lanzamientos individuales.

Las acusaciones son las últimas relacionadas con el juego que han sacudido los deportes profesionales estadounidenses.

El mes pasado, más de 30 personas, incluido el entrenador en jefe de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, y el guardia del Heat de Miami, Terry Rozier, fueron arrestados en lo que las autoridades describieron como una redada de juego que involucraba información interna filtrada sobre atletas de la NBA y juegos de póker amañados respaldados por familias de la mafia.

