Luis Planas cree que el PP tiene una "obsesión" con la moción de censura y lo ve en una "carrera a la desesperada"

MADRID, 29 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este sábado que el PP tiene una "cierta obsesión" con una posible moción de censura contra el Gobierno de coalición y ve a la formación de Alberto Núñez Feijóo en una "carrera a la desesperada".

Durante una rueda de prensa este sábado para informar sobre el impacto de la peste porcina africana, los medios de comunicación han preguntado al ministro de Agricultura sobre la petición de Feijóo a la patronal catalana para que insten a Junts a sumarse a una posible moción de censura contra el Gobierno actual.

El ministro ha dicho que la moción de censura del 2018 sucedió como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba al PP "corresponsable de los temas de corrupción en el llamado caso Gürtel".

Así, Planas ve en la propuesta de Feijóo una "carrera a la desesperada", sobre todo porque en la Comunidad Valenciana podría haber adelantado elecciones tras la salida de Carlos Mazón y en lugar de ello han auspiciado a la presidencia a Juanfran Pérez Llorca con el apoyo de Vox. "La consecuencia no ha sido convocar elecciones, sino ponerse en manos de Vox", ha criticado el ministro.

El titular de Agricultura ha censurado que para mantener la presidencia en la Comunidad Valenciana el PP ha sido capaz de aceptar las tesis de Vox en cuestiones climáticas, algo que ve "impresionante" en la región donde hace un año ocurrió una dana que precisamente es un fenómeno extremo vinculado al cambio climático.

En este escenario, Planas considera que el "gran problema" que tiene el PP es que "no sabe qué hacer" o más bien que Feijóo "trata de protegerse" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Esa es toda la clave de la situación actual de la derecha española", ha zanjado.