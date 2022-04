Luis Rubiales: "Pocas o ninguna de las informaciones son ciertas"

El presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), Luis Rubiales, afirm√≥ este mi√©rcoles que "pocas o ninguna de las informaciones" que han salido sobre la operaci√≥n de la Supercopa de Espa√Īa en Arabia Saud√≠ "son ciertas", y defendi√≥ que se ha hecho "una gesti√≥n clara, limpia, transparente, honesta y, sobre todo, beneficiosa para el f√ļtbol espa√Īol".

"Pocas o ninguna de estas informaciones son ciertas. Se ha hecho una gesti√≥n clara, limpia, transparente, honesta y, sobre todo, beneficiosa para el f√ļtbol espa√Īol. Llevo 4 a√Īos en la RFEF y he sufrido muchos ataques, no llevo ni una sola semana donde no haya continuos ataques, querellas o petici√≥n de inhabilitaciones contra mi persona y esta instituci√≥n, pero se est√°n pasando ciertos l√≠mites", subray√≥ Rubiales en rueda de prensa en la Ciudad del F√ļtbol de Las Rozas (Madrid) junto al secretario general federativo, Andreu Camps.

El dirigente mostró una "gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y un enfado importante porque se esté dando prioridad a las falsedades y no al problema real" que es que le hayan "sustraído información de manera ilegal y que habrá que ver si es real o no".

Rubiales indicó que no había salido "antes" a dar explicaciones hasta tener el permiso de Arabia Saudí "para poder hablar con cierta libertad de un contrato sometido a confidencialidad". En este sentido, en relación a las informaciones sobre el contrato, advirtió que esté está ya "desfasado" y no es el "vigente".

Adem√°s, asegur√≥ que se dijo "de forma muy clara que la relaci√≥n econ√≥mica" no ser√≠a con la RFEF sino con Kosmos y que la instituci√≥n "ni ha pagado ni pagar√° ni un solo euro de comisi√≥n por esta operaci√≥n", que ha dado "400 millones para el f√ļtbol espa√Īol, no 240, con el 50 por ciento para participantes y 50 o un poco m√°s para el f√ļtbol modesto".

Por ello, asever√≥ que el acuerdo es "legal" y que parece que ya "todos est√°n de acuerdo" y que tampoco hubo "conflicto de intereses" y que esta propuesta de Arabia Saud√≠ pas√≥ "los tres filtros" que tienen para estos temas en la RFEF y que la Comisi√≥n de √Čtica dio su visto bueno y que "propuso ir".