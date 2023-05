Luis Rubiales: "Negreira no pintaba nada, pero un pago es algo nocivo"

"Se han dado muchas informaciones manipuladas"

"Hay un problema de recesi贸n de LaLiga tremendo, los clubes lo est谩n pasando mal"

MADRID, 5 May. 2023 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF), Luis Rubiales, se mostr贸 "convencido de la honestidad del colectivo arbitral" al tiempo que apunt贸 que se demostrar谩 que Jos茅 Mar铆a Enr铆quez Negreira no tuvo un papel relevante dentro del Comit茅 T茅cnico de 脕rbitros (CTA), aunque apunt贸 que ir谩n "hasta el final" en los pagos del FC Barcelona entre 2001 y 2018.

Rubiales respondi贸 desde el estadio de La Cartuja, en una entrevista a "El Chiringuito" recogida por Europa Press, muchas preguntas sobre el arbitraje, en una temporada complicada con quejas de los clubes cada fin de semana, y por el 'caso Negreira' que tiene al Bar莽a en el foco y bajo investigaci贸n en los juzgados. "He hablado hoy mismo con Medina Cantalejo. Est谩 muy bien, muy fuerte. Sabemos que hay cr铆ticas y comentarios. Hay errores que en todas las profesiones se cometen, hay que ser humildes", afirm贸.

"Pero hay una confusi贸n inducida. Cuestiones que con un comentario se pueden arreglar, pero esa confusi贸n a veces interesa. El f煤tbol es pasi贸n, rabia, cuando se genera controversia, eso vende mucho", a帽adi贸, en una semana en la que la RFEF volvi贸 a pedir respeto al estamento arbitral bajo la sombra de una posible huelga.

Rubiales, que apunt贸 que en la final de Copa ir谩 "con el 谩rbitro", repiti贸 varias veces que Negreira "no pintaba nada" en la Federaci贸n, ni tomaba ninguna decisi贸n importante. "La Federaci贸n, desde que llegamos, en todos los departamentos hicimos firmar una declaraci贸n de ausencia de conflicto de intereses. Que hubiera buen gobierno. Esto no hubiera ocurrido, ocultar a la Federaci贸n que una persona recib铆a dinero. Tienen derecho de presunci贸n de inocencia, hay que confiar y colaborar con la justicia", afirm贸.

"Estoy convencido de la honestidad del colectivo arbitral. Este se帽or no participaba en el nombramiento de 谩rbitros. Nunca en esos a帽os este se帽or particip贸 en nada. Yo he sido futbolista de Primera, que se equivocaran los 谩rbitros, seguro; pero que se haya llegado a ese nivel ser铆a una sorpresa. Se han dado muchas informaciones manipuladas", a帽adi贸.

Adem谩s, Rubiales apunt贸 no conocer a Jos茅 Mar铆a Enr铆quez Negreira, vicepresidente del CTA al que pag贸 el Bar莽a seg煤n el Ministerio Fiscal, un "flujo de dinero" que s铆 conden贸 el presidente de la Federaci贸n. "Cuando acabe esto, si hay que tomar decisiones las tomar茅. Que haya pagos me parece fe铆simo, pero quiero ver lo que ha ocurrido y lo quiero ver en un juzgado", afirm贸.

"No me gusta lo que ha sucedido, que no tuviera una funci贸n no exime de la responsabilidad de un flujo de dinero", a帽adi贸, aunque insistiendo en que Negreira, a quien ces贸 a su llegada a la Federaci贸n, no ten铆a ninguna capacidad de decisi贸n. "Se va a ver que no pintaba nada. Ahora parece que todo el mundo tiene que ir al pared贸n", a帽adi贸, contundente tambi茅n sobre la posici贸n del Bar莽a.

"Hasta los aficionados del Bar莽a est谩n de acuerdo que es incalificable y muy negativo (los pagos). Lo que se ha hecho es una irregularidad pero tenemos que llegar hasta el final. El mero hecho de un pago es algo nocivo, pero hay que tener paciencia", a帽adi贸.

El presidente de la RFEF empez贸 su intervenci贸n televisiva en el c茅sped de La Cartuja que acoger谩 la final de Copa este s谩bado entre Osasuna y Real Madrid. "Es un momento precioso. Un partido diferente, se vive con una intensidad tremenda, nos acompa帽a el rey. Se disfruta mucho", apunt贸 Rubiales, lamentando con "frustraci贸n" las ediciones de pitos al himno.

Adem谩s, el m谩ximo dirigente de la Federaci贸n explic贸 que la entrega de medallas ser谩 como en la final femenina, "a pie de pista" porque es importante "que sea r谩pido" para que no se desconecten los espectadores de televisi贸n.

"hay un problema de recesi贸n de laliga tremendo"

Por otro lado, Rubiales se帽al贸 a LaLiga para afirmar que est谩n en "recesi贸n" y que miran demasiado al modelo ingl茅s. "LaLiga ha puesto el modelo ingl茅s sobre la mesa, pero vamos a compararlo todo, a lo mejor salen corriendo cuando vean lo que tienen en Inglaterra. No se pude venir con un modelo y hablar de esto s铆 y de esto no. Hay un problema de recesi贸n de LaLiga tremendo. Los ingresos van a menos. Los clubes lo est谩n pasando mal", explic贸.

"Hace mucho tiempo que no entro al trapo, no quiero descender a esos niveles", afirm贸 sobre Javier Tebas, presidente de la patronal. "Estamos en una Federaci贸n que cuando llegu茅 hace cinco a帽os ten铆amos 140 millones y ahora est谩 en 400, 茅l est谩 en una situaci贸n de recesi贸n. Una Federaci贸n que era la d茅cima del mundo y ahora es la segunda. Lo primero que hicimos fue cambiar el estamento arbitral", afirm贸.

"Por el bien del f煤tbol espa帽ol hay que revisar lo que est谩 pasando en LaLiga. Con LaLiga igual hay que dar una vuelta y buscar forma de sacar algo diferente, porque si hacemos lo mismo que los ingleses cada vez nos sacan m谩s ventaja", a帽adi贸.

Por otro lado, Rubiales explic贸 que la selecci贸n espa帽ola masculina de f煤tbol est谩 en "un momento de evoluci贸n", con jugadores que dar谩n "alegr铆as", e insisti贸 en el modelo de la Supercopa en Arabia porque da dinero para "el f煤tbol modesto".

Adem谩s, el presidente de la RFEF celebr贸 el acuerdo con Marruecos para lograr el "apoyo de 脕frica" en la candidatura con Portugal para el Mundial de 2030. "Las cuentas van saliendo y si Dios quiere este estadio ser谩 mundialista. La final ser铆a en Espa帽a", dijo.

Europa Press