Luis Rubiales: "Nunca en mi vida he pegado una mordida"

MADRID, 3 Abr. 2024 (Europa Press) -

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales afirmó que "nunca" pegó "una mordida", que "jamás" sacó dinero de ningún contrato estando al frente de la RFEF, a pesar de la investigación en marcha por la que fue detenido este miércoles a su llegada a Madrid desde República Dominicana.

"Han sido detenidas muchas personas en las que confío. Si alguien ha cometido un error, dudo que nadie haya cometido una irregularidad", dijo este miércoles en una entrevista al programa 'El Objetivo' en laSexta, grabada un día antes en Punta Cana, recogida por Europa Press.

Rubiales negó las graves acusaciones basadas en investigaciones de la Guardia Civil de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. "Tendremos que aclarar las dudas, no voy a cuestionar a las fuerzas de orden público. No tenemos el sumario. He sufrido 70 querellas, he estado en situaciones muy complicadas", afirmó.

"Estoy aquí para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí, que es mentira que tenga un equipo de béisbol, que es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que ha investigado la UCO no lo sé, no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones que han hecho medios", añadió.