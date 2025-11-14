Luis Suárez (el colombiano): la fórmula de gol cafetera que apunta al Mundial

El delantero Luis Suárez tiene dos misiones entre ceja y ceja: ganarse un puesto en la titular de Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026 y diferenciarse a punta de goles de su famoso homónimo uruguayo.

Sin punto de comparación con el reconocimiento internacional del "pistolero" ex-Barcelona Luis Suárez, el artillero cafetero de 27 años escribe su propia historia.

Pasó de ser el goleador de la segunda división de España con Almería a reemplazar en julio en el Sporting de Lisboa al sueco Viktor Gyökeres, el mayor goleador europeo en la temporada 2024-2025. El colombiano ya marcó ocho goles en 17 encuentros.

Dos meses después de su llegada a Portugal, se estrenó como goleador con la camiseta amarilla de la selección Colombia al anotar cuatro tantos ante Venezuela en la última fecha de la eliminatoria sudamericana al mundial del próximo año.

La clave es "saber aprovechar estas oportunidades que Dios nos manda y con el hambre que tenemos de triunfar y de representar estos colores", dijo en ese momento luego de su brillante actuación.

A siete meses del torneo que organizan Estados Unidos, Canadá y México, Suárez lucha por un puesto en el once inicial del seleccionador argentino Néstor Lorenzo.

Los amistosos del sábado y el martes ante Nueva Zelanda y Australia, respectivamente, serán claves para el jugador, que salió muy joven de su país y en cuya forma de hablar se cuela el acento español.

Todos luchamos

Junto a Suárez, el delantero Jhon Córdoba, del Krasnodar ruso, parece estar fijo en la lista de jugadores que Lorenzo llevará al Mundial. La disputa por la titular es entre estas dos fieras del área para acompañar a los líderes del equipo, Luis Díaz y James Rodríguez.

La lucha por un tercer cupo se reparte entre Juan Camilo "Cucho" Hernández, del Real Betis español, y Rafael Santos Borré, que juega en Internacional de Brasil.

El que parece haber perdido su cupo es el joven talento Jhon Durán, luego de rumores de que peleó con el entrenador y sus compañeros durante la eliminatoria. El delantero de 21 años, que juega en el Fenerbaçhe de Turquía, fue apartado del plantel antes de un partido ante Argentina por una supuesta lesión que la prensa local puso en duda.

En parte, esa controversia le abrió la puerta a Suárez, que no desaprovechó la oportunidad de demostrar su velocidad y capacidad para definir en espacios reducidos.

Estoy "contento con el presente", dijo el martes a Caracol Televisión en la previa de los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, que se disputarán en Fort Lauderdale y Nueva York. Lo más probable es que solo sea inicialista en un encuentro como parte de las pruebas que hace Lorenzo.

"Yo creo que el reto está para todos los que venimos" a la selección, "todos luchamos por estar aquí", "por un puesto en el once titular", añadió.

Defender la camiseta

En 2016, con 18 años, Suárez salió del Itagüí Leones de la segunda división colombiana hacia el Granada, el primero de los cinco clubes españoles a los que ha pertenecido.

En la temporada 2020 tuvo su transferencia más destacada, al Olympique de Marsella francés, pero apenas jugó once partidos con un desempeño flojo. Luego pasó al Almería.

En junio pasado, cuando los rojiblancos estaban a las puertas de conseguir el ascenso a la primera división en España, Suárez se jugó una carta al preferir acudir a una convocatoria de Colombia y ausentarse de su club.

Lorenzo premió su compromiso con la selección, que buscará en el Mundial superar su mejor actuación, los cuartos de final en Brasil 2014.

"Le dije 'Lucho, te toca'", contó Lorenzo en una rueda de prensa.

"La actitud de él fue como debe ser: de venir a jugar a la selección y defender la camiseta".

