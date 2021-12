Luis Suárez: "Es difícil que el Real Madrid tenga un bache"

El jugador del Atlético de Madrid Luis Suárez sabe que será "difícil" que "el Real Madrid tenga un bache", pero aseguró que ellos no bajarán los brazos para aprovechar cualquier error de los merengues, algo que ya sufrieron la temporada pasada, en la que culminaron el título en la última jornada tras una gran ventaja en diciembre.

"No vamos a bajar los brazos hasta el final. El año pasado estábamos en una situación contraria y éramos nosotros quienes teníamos esta ventaja de puntos. Nos dieron la vuelta a la situación porque tuvimos un bache y el Madrid ganó todo. Es difícil que el Real Madrid tenga un bache ahora, pero nosotros no bajaremos los brazos", dijo el uruguayo en los Premios AS del Deporte.

Suárez, que está "bien" de la lesión que le hizo retirarse en Oporto en la primera parte, dijo que fue "la decisión más inteligente". "Para estar al 50 o al 60 por ciento prefería a otros compañeros. No fue nada grave", reiteró el charrúa.

Respecto al sorteo de la 'Champions', Suárez dijo que "da igual el rival porque para ganar la 'Champions' tienes que ganar a los mejores". "El United por eso está ahí y repito que hay que ganarles a todos. Si nos hubiese tocado el Bayern, también. ¿Cristiano? Sigue demostrando la clase de jugador que es, una pieza importante", añadió.

"Los fallos del sorteo no están al alcance nuestro y nosotros no podemos tomar ninguna decisión, son ellos los que deciden", sentenció Suárez, que dijo que la derrota del pasado domingo frente al Real Madrid "duele como todos los partidos" que se pierden, aunque destacó el plus de "rivalidad" por ser el cuadro blanco.

"No pudimos competir de la forma que nosotros queríamos y ellos fueron contundentes en las posibilidades que tuvieron. En esta clase de partidos ya sabemos que se marcan por los detalles y la gran calidad que mostraron ellos", terminó el ariete colchonero.