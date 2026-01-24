Luis Suárez presiona al líder Oporto con un nuevo doblete
El atacante colombiano Luis Suárez volvió a ganarse los focos en el Sporting de Lisboa al firmar otro doblete, esta vez para la victoria 2-1 en el campo del Arouca, el sábado en la 19ª jornada de la liga portuguesa
El segundo y definitivo tanto, el de la victoria, llegó además en el último suspiro (90+6')
Gracias a ese triunfo in extremis, los verdiblancos, segundos de la tabla, se aproximan provisionalmente a cuatro puntos del líder Oporto, que el lunes recibe al Gil Vicente
Luis Suárez ya había sido el protagonista esta semana en la gran victoria 2-1 sobre el Paris Saint-Germain en la séptima jornada de la Liga de Campeones europea
En la tabla de máximos anotadores de la Primeira Liga, el jugador cafetero alcanza ahora en la primera posición, con 17 dianas, al griego Vangelis Pavlidis (Benfica)
-- Resultados de la 19ª jornada de la liga portuguesa:
- Viernes:
Casa Pia 3 Souza (9), Larrazabal (50), Osundina (65)
AVS 3 Nenê (75 penal, 90 penal), Neiva (90+9)
- Sábado:
Moreirense 1 Maracás (87)
Santa Clara 0
Arouca 1 Barbero (49)
Sporting de Lisboa 2 Luis Suárez (35, 90+6)
Estoril 4 Begraoui (29, 78), Marqués (56, 65)
Vitoria de Guimarães 2 Amorim Silva (27), Mitrovic (34)
- Domingo:
(15h30 GMT) Nacional
Rio Ave
(18h00 GMT) Benfica
Estrela da Amadora
FC Famalicão
Tondela
(20h30 GMT) Sporting de Braga
FC Alverca
- Lunes:
(20h15 GMT) Oporto
Gil Vicente
Clasificación: Pts J G N P bp bc dif
1. Oporto 52 18 17 1 0 37 4 33
2. Sporting de Lisboa 48 19 15 3 1 52 10 42
3. Benfica 42 18 12 6 0 38 11 27
4. Gil Vicente 31 18 8 7 3 24 13 11
5. Sporting de Braga 30 18 8 6 4 32 18 14
6. Moreirense 30 19 9 3 7 26 26 0
7. FC Famalicão 26 18 7 5 6 21 14 7
8. Estoril 26 19 7 5 7 37 31 6
9. Vitoria de Guimarães 25 19 7 4 8 20 27 -7
10. FC Alverca 23 18 7 2 9 19 28 -9
11. Rio Ave 20 18 4 8 6 22 31 -9
12. Estrela da Amadora 19 18 4 7 7 23 32 -9
13. Arouca 17 19 4 5 10 20 44 -24
14. Santa Clara 17 19 4 5 10 14 21 -7
15. Nacional 17 18 4 5 9 22 28 -6
16. Casa Pia 15 19 3 6 10 20 38 -18
17. Tondela 12 18 3 3 12 12 30 -18
18. AVS 5 19 0 5 14 14 47 -33