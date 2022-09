Luis Suárez "se irá" de Nacional al finalizar el campeonato uruguayo y quedará libre en noviembre

El presidente del Nacional de Montevideo, José Fuentes, confirmó este martes que el delantero uruguayo Luis Suárez "se irá" del club cuando termine el campeonato, por lo que no quiere "generar expectativas" de cara al futuro.

"Termina el campeonato y Luis Suárez se va de Nacional. No voy a generar falsas expectativas", explicó José Fuentes en el programa uruguayo 'Punto Penal' sobre el atacante de 35 años. De este modo, el charrúa pondrá fin a su periplo en el Nacional, equipo en el que se dio a conocer antes de dar el salto a Europa hace 16 años, y al que volvió a finales de julio como jugador libre.

"Luis Suárez hizo un gran esfuerzo por venir a Nacional y, cada vez que me preguntan, lo digo para no generar expectativas de cara al futuro. Se va y él también lo dijo más de una vez, así fue como lo arreglamos", zanjó el presidente sobre el ex de Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, que volverá a quedar libre en noviembre.

De este modo, el uruguayo, quien ha marcado cuatro goles y repartido tres asistencias en sus 10 encuentros disputados, acabará su contrato con Nacional en las fechas del Mundial de Qatar, su última gran cita con la selección en la competición internacional y a la que espera llegar en la mejor forma posible durante su último tramo de temporada con el conjunto uruguayo.