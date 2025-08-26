Luis Torrens iguala su récord personal con 5 impulsadas en paliza de Mets, 13-3 sobre Filis

NUEVA YORK (AP) — El venezolano Luis Torrens conectó un jonrón de tres carreras e igualó su récord personal con cinco impulsadas por los Mets de Nueva York, quienes apabullaron el lunes 13-3 a los Filis de Filadelfia.

Los Mets se sobrepusieron a un déficit temprano de tres carreras en un enfrentamiento entre los mejores equipos de la División Este de la Liga Nacional.

Mark Vientos rompió un empate a 3 con el primero de sus dos dobles productores por la línea del jardín derecho ante el dominicano Cristopher Sánchez (11-5). Vientos inició una cuarta entrada de tres carreras con otro doble remolcador por la raya del bosque izquierdo.

Torrens impulsó cinco carreras por segunda vez en su trayectoria y por primera desde el 14 de agosto de 2021, cuando militaba en Seattle. Conectó un doble impulsor para una ventaja de 5-3 en la sexta y disparó un cuadrangular en la séptima ante el canadiense Jordan Romano para aumentar la ventaja de Nueva York a 10-3 antes de batear un sencillo para la última carrera de Nueva York en la octava.

Jeff McNeil impulsó tres carreras con un par de sencillos y un elevado de sacrificio por los Mets, quienes ganaron por sexta vez en nueve compromisos y se colocaron a seis juegos de los Filis, líderes de la división.

Brandon Nimmo y el dominicano Juan Soto añadieron sencillos productores, en tanto que Tyrone Taylor consiguió tres hits, incluyendo un sencillo impulsor.

Los Mets se fueron de 11-19 con corredores en posición de anotar.

Trea Turner conectó un triple inicial y anotó con un rodado de Kyle Schwarber en la primera entrada. Alec Bohm pegó un sencillo de dos carreras en la tercera ante Senga para dar a los Filis una ventaja temprana de tres carreras.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 6-0. Los dominicanos Soto de 3-1 con una anotada, Starling Marte de 3-1 con una anotada y una producida. El venezolano Torrens de 5-3 con dos anotadas y cinco remolcadas.