Luis Tosar aborda la memoria histórica en 'Golpes': "Somos una democracia muy joven, aún nos queda mucho aprendizaje"

Este viernes 5 de diciembre llega a los cines 'Golpes', primer largometraje dirigido por Rafael Cobos, guionista de '7 vírgenes', 'La isla mínima', 'El hombre de las mil caras' y 'Modelo 77', entre otros. Protagonizado por Luis Tosar, Jesús Carroza y Teresa Garzón, este thriller de atracos ambientado en la transición utiliza el conflicto entre dos hermanos, un delincuente que quiere recuperar el cuerpo de su padre ejecutado durante el franquismo y un policía dispuesto a detenerlo, para abordar la memoria histórica, "la historia fratricida de este país" y la necesidad de "preservar la memoria" para una España "más libre y sana".

"En este país todavía nos queda mucho aprendizaje, somos una democracia muy joven y que viene con la rémora de una Transición muy consensuada. En ese momento se creía que era lo mejor para salir adelante, pero a día de hoy provoca una resistencia al avance bastante notable y muchísima polarización", reflexiona Tosar en una entrevista concedida a Europa Press, donde subraya que no tener "herramientas para verbalizar las cosas que ocurren dificulta la fluidez de una sociedad que cree que, si no se habla, los problemas se irán borrando".

En ese sentido, el actor insiste en que "si algo visibiliza esta película es la necesidad de España" de expresarse y así "poder enfrentarse a los cambios que ha sufrido en un tiempo bastante récord". "Veníamos de una dictadura de 40 años que nos ha ralentizado en la manera de transformarnos y hemos tenido que ponernos al día en mucho menos tiempo que el resto de los países del entorno", apunta el intérprete, que considera que "en cierta medida eso ha provocado una serie de traumas que todavía estamos pagando".

La memoria histórica aparece así como uno de los ejes emocionales de 'Golpes', filme que según Garzón destaca "la necesidad de muchos familiares de cerrar heridas a través de poder sacar los restos de sus familiares, enterrarlos y darles un final digno". Para la actriz, el proyecto anima a "mirar hacia atrás", algo "necesario para ver qué seguimos haciendo mal".

"Es una obviedad que no hay futuro sin memoria, sin pasado. Hay algo tan primitivo, de tragedia griega, en no poder enterrar a los muertos, darles sepultura y despedirse de ellos", señala Cobos, que desde ese marco define 'Golpes' como "una reflexión de cuáles fueron las consecuencias del conflicto bélico que vivimos en España y hasta dónde irradió". El cineasta explica que los hermanos protagonistas "representan partes del país": "Está el que vive bien en un sistema que no necesita romper de ningún modo y el personaje periférico que es consecuencia de haber sido excluido por el propio sistema y quiere cambiarlo".

Carroza resume ese contraste entre personajes asegurando que "uno tiene muy claro que para seguir avanzando tiene que hacer las paces con el pasado y el otro lo que quiere es olvidar". Pensamiento opuestos que para el director son "un reflejo de lo que fueron durante mucho tiempo las dos posturas respecto a esos cientos de miles de muertos que había bajo tierra".

Por su parte, Tosar vincula ese conflicto ideológico entre hermanos con "la historia fratricida de este país". "Yo no pido que la gente renuncie a su ideología, pero en términos de convivencia muchas cosas se habrían solucionado si preservar la memoria de tu padre fuese un ejercicio más común". Una coexistencia en tolerancia que para Cobos será posible cuando "seamos capaces de dar segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades a los errores cometidos en cualquiera de las partes". Para él, esto es la clave para tener "un país más sano y más libre".

NUEVO CINE QUINQUI

"Quería ser realista, no hiperrealista; no me interesaba ser continuista ni emular, sino hacerlo con la reflexión que nos da el tiempo cuarenta años después", indica Cobos, que admite que en 'Golpes' se acerca al cine quinqui, pero de forma "un poquito más poética y, sobre todo, más reflexiva". Según Garzón, esa relectura es notable en unos "personajes planteados de manera que podemos ver más a través de ellos y ver su parte humana". Esa humanidad se concreta, afirma Tosar, en una sensibilidad distinta a la de los personajes masculinos clásicos del género: "Están un poco más atravesados por la poesía que lo que claramente era el cine quinqui".

La actriz señala que "aquí se ve mucho la vulnerabilidad de cada uno, que es el punto clave de tratar la masculinidad". Y para Cobos, esa fragilidad no podía obviarse el contexto social en el que se ambienta 'Golpes': "Me interesaban aquellos personajes periféricos que eran consecuencia de un reparto poco equitativo de las ganancias del sistema, y eso tiene que ver con el corazón del cine quinqui, que representaba a jóvenes cuya única salida era robar".