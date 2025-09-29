Luis Zahera protagoniza 'Animal', serie de Netflix que aborda la crisis del campo de forma "didáctica" y "desde el humor"

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El viernes 3 de octubre llega a Netflix 'Animal', la comedia protagonizada por Luis Zahera ('As bestas', 'Entrevías') y Lucía Caraballo ('No me gusta conducir'). Rodada íntegramente en Galicia y compuesta por nueve capítulos, la serie creada por Víctor García León ('Selfie', 'Los europeos') sigue las andanzas de Antón, un veterinario rural que, ante la crisis del campo y el cierre de muchas explotaciones ganaderas, se ve obligado a aceptar un trabajo en la "tienda boutique" de mascotas que regenta su sobrina Uxía en la ciudad.

"Es muy positivo y didáctico que se vea reflejado este fenómeno. El 80% de la población vive en ciudades, el 20% vive en el rural y la cosa cada vez va peor en el medio rural", afirma Zahera en una entrevista concedida a Europa Press en la que reflexiona sobre cómo, "siempre en clave de comedia", 'Animal' recoge la crisis del campo y la pérdida de servicios básicos, de empleo y tremendas dificultades que atraviesan miles de familias en lo que se ha venido a llamar "la España vaciada".

Y aunque reconoce que hace ya "mucho tiempo" que no vive en el campo y sería "arriesgado" analizar en profundidad este fenómeno, el ganador de dos premios Goya enumera algunos de los problemas que asolan al entorno rural y que refleja 'Animal'. Entre ellos Zahera destaca el cambio climático, "las macrogranjas", que acaban con la ganadería tradicional, o la falta de relevo generacional ante el "éxodo" de los jóvenes, que marchan en masa a las ciudades en busca de un mejor porvenir.

"El mundo... pues es el que es y, como dice un arquitecto, un edificio tapa a otro. Dicho esto, sí. Aunque está todo tratado en clave de comedia y es una serie blanca para toda la familia, intentemos reflejar en la medida de lo posible esto que se está perdiendo, lo rural ante lo urbano, y que entiendo que no se debería de perder", reflexiona el actor, que asegura que meterse en la piel de Antón y volver a tratar con animales de granja ha sido un poco como volver a su niñez.

"Yo de niño conviví mucho con animales y aún soy de aquellos niños que iban a la aldea, iban en el carro de vacas, le daban de comer a los cerdos, ordeñaban a las vacas... con lo cual, hombre, pues un poco te manejas", recuerda Zahera que, en todo caso, contó siempre con un veterinario como asesor durante todo el rodaje. https://youtu.be/S7i50IGdnNs?si=8eswo7NzH9ofs7CN

ORGULLOSA "MAMÁ GATUNA"

Algo parecido le ocurrió a Caraballo, que también conoce de primerísima mano el mundo de las tiendas para mascotas tan "chic" como la que regenta su personaje, Uxía. "Es que lo requeteconozco ese mundo, porque tengo una gata, soy mamá gatuna absolutamente", dice la joven actriz, que asegura que va "a las tiendas de productos para mascotas todas las semanas" y que incluso conduce varios kilómetros hasta "la tienda que le gusta a mi gata, porque están las latas que le gustan a mi gata".

Conozco todos los productos, todas las chucherías, todos los arneses con cositas, todo lo que vende Uxía tan entusiasmada. Yo soy clienta", dice orgullosa. Y aunque las mascotas "son uno más de la familia", la serie también refleja con humor cómo hay gente que lleva esto a un nivel superior, excesivo incluso, con dueños que proyectan sus filias, sus fobias e incluso sus obsesiones o sus problemas en sus animales. "Yo, pues mira, casi prefiero esto. Que tengo una edad, cumplo 60 años el año que viene, y yo recuerdo el maltrato a los animales..." apostilla Zahera que rememora algunas las "barbaridades" que veía en el colegio de niño y que, asegura, darían "para una serie de terror". "Y dicho esto, que hombre, ni una cosa ni la otra... pero, si tuviera que elegir, preferiría esto, lo de ahora, a las barbaridades de ayer", insiste el actor que, al igual que Caraballo, aplaude la evolución que en las últimas décadas ha experimentado la sociedad con una mayor conciencia contra el maltrato animal y leyes más proteccionistas y duras en este ámbito. Junto a Zahera y Caraballo, completan el reparto de 'Animal' nombres como Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos'), Antonio Durán 'Morris' ('Fariña'), Sergio Abelaira ('La Fortuna'), Darío Loureiro ('Rapa'), Adrián Viador ('Vivir sin permiso'), Raquel Nogueira ('Los años nuevos'), Fer Fraga ('30 monedas') y Nuno Gallego ('Olympo).