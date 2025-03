Luisiana y Arkansas buscan usar nitrógeno en ejecución de reos

LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU. (AP) — Horas después de la primera ejecución en Estados Unidos con gas nitrógeno en enero del año pasado, el fiscal general estatal de Alabama instó a otros estados a desarrollar también este método para ejecutar sentencias de muerte.

Ahora, otros estados están siguiendo su ejemplo.

Luisiana tiene programada la ejecución de un hombre con gas nitrógeno el 18 de marzo. Los legisladores de Arkansas están buscando introducir el nitrógeno allí después de una pausa de ocho años en las ejecuciones.

El uso de gas nitrógeno es una forma para que los estados con pena de muerte reanuden las ejecuciones tras verse obstaculizados por la escasez de medicamentos para inyecciones letales. Pero la expansión propuesta se produce en medio de un debate continuo sobre su constitucionalidad y lo que experimentaron cuatro reclusos de Alabama al ser ejecutados.

“Como ha demostrado Alabama, la hipoxia por nitrógeno es un método de ejecución humano y efectivo”, afirmó el procurador de Alabama, Steve Marshall, mientras elogiaba los planes de Luisiana para utilizarlo y ofrecía asistencia.

Los críticos dijeron que los estados, en su afán por llevar a cabo sentencias de muerte, están recurriendo a un método que aumenta el sufrimiento. “Diría que es horrible y malvado”, dijo el reverendo Jeff Hood, quien fue testigo de la primera ejecución con nitrógeno en Alabama.

¿Cómo funciona una ejecución con nitrógeno?

Un recluso es obligado a respirar gas nitrógeno puro, privándolo del oxígeno necesario para mantenerse vivo. En Alabama, el recluso es atado a una camilla con una máscara de gas que cubre su rostro. El nitrógeno se bombea en la máscara y se mantiene fluyendo durante cinco minutos después de que el corazón de la persona deja de latir. El gas nitrógeno fluyó durante aproximadamente 18 minutos durante la última ejecución en Alabama el 6 de febrero.

¿Qué sucedió en las primeras cuatro ejecuciones con nitrógeno?

Alabama ha ejecutado a cuatro personas con gas nitrógeno. Los reclusos parecieron temblar y jadear, en diversos grados durante sus ejecuciones, según testigos de los medios, incluyendo a The Associated Press.

Un médico que sirvió como consejero espiritual del recluso de Alabama, Alan Miller, dijo que durante su ejecución el 24 de septiembre con gas nitrógeno, Miller hizo muecas y tembló en la camilla. No estaba claro cuándo Miller perdió el conocimiento. “Imagino que esto es lo que se siente al ser sometido a ahogamiento, solo que tu cuerpo temblaría así mientras te asfixias lentamente. Ciertamente, no es una forma pacífica de morir”, dijo el Dr. John Muench a The Associated Press el año pasado.

Los funcionarios estatales han dicho que los temblores y jadeos son movimientos involuntarios asociados con la privación de oxígeno. “Habrá movimientos corporales involuntarios a medida que el cuerpo se agote de oxígeno. Así que eso no era nada que no esperáramos”, dijo el comisionado de correcciones de Alabama, John Hamm, después de la ejecución de Miller.

Luisiana planea ser el segundo estado en usar nitrógeno

Luisiana planea usar una máscara para administrar gas nitrógeno para ejecutar a Jessie Hoffman el 18 de marzo. Si la ejecución avanza, Luisiana se convertirá en el segundo estado en usar nitrógeno para llevar a cabo una sentencia de muerte. Hoffman fue condenado por el secuestro y asesinato de Mary Elliott en 1996.

Un juez ha programado una audiencia el viernes para una orden judicial preliminar para detener la ejecución. Los abogados de Hoffman dicen que Luisiana está buscando hacerlo su “caso de prueba” para el nuevo método.

La Legislatura de Luisiana, dominada por los republicanos, amplió el año pasado los métodos de pena capital del estado para incluir la hipoxia por nitrógeno y la electrocución en un esfuerzo por reanudar las ejecuciones tras una pausa de 15 años.

En una entrevista con The Associated Press el mes pasado, la fiscal general estatal de Luisiana, Liz Murrill, dijo que espera que al menos cuatro personas en el corredor de la muerte sean ejecutadas este año. “La familia y amigos de las personas que han sido brutalmente asesinadas en nuestro estado deberían obtener la justicia que la ley les ha prometido”, dijo Murrill en las redes sociales.

Arkansas considera permitir ejecuciones con nitrógeno

Los legisladores de Arkansas avanzaron el martes en la legislación para autorizar el gas nitrógeno como método de ejecución. Los partidarios dicen que permitirá reanudar las ejecuciones en un estado que no ha ejecutado a nadie desde que llevó a cabo cuatro ejecuciones en 2017.

La Cámara de Representantes de Arkansas aprobó el proyecto de ley de ejecución por nitrógeno con una votación de 67-23, enviando la medida al Senado estatal. Más de la mitad de los 35 miembros de la cámara alta se han inscrito como patrocinadores de la legislación.

El legislador republicano Jeff Wardlaw propuso la medida después de hablar con las familias de las víctimas de un tiroteo masivo en un supermercado de su distrito que mató a cuatro personas. Los fiscales no han dicho si tienen la intención de buscar la pena de muerte contra Travis Eugene Posey, quien fue acusado en el tiroteo. Se ha declarado inocente.

“Mientras tengamos la pena de muerte como una sentencia que los tribunales de Arkansas pueden imponer, creo que es importante que tengamos un método que realmente pueda llevarse a cabo”, dijo Wardlaw la semana pasada.

Los fabricantes de medicamentos se han opuesto al uso de sus productos en inyecciones letales, y los funcionarios estatales dicen que eso ha impedido que reanuden las ejecuciones. Arkansas tiene 25 reclusos en el corredor de la muerte.

La gobernadora republicana Sarah Huckabee Sanders no ha dicho si firmará la legislación si llega a su escritorio.

Arkansas y otros estados han ampliado el secreto que rodea las ejecuciones en los últimos años, promulgando leyes que bloquean la información sobre la fuente de sus medicamentos para inyecciones letales y otros detalles. Ese secreto plantea más preguntas sobre los esfuerzos de los estados para agregar nitrógeno como opción para las ejecuciones, dicen los expertos.

“Es muy difícil saber por qué estarían cambiando a lo que es esencialmente un método experimental de ejecución”, dijo Robin Maher, directora general del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “Estos esfuerzos secretos solo están planteando más preguntas y preocupaciones sobre la seguridad y si este es un uso apropiado de los fondos de los contribuyentes”.

Jeff Rosenzweig, un abogado que ha representado a reclusos en el patíbulo en Arkansas, señaló que la hipoxia por nitrógeno aún enfrentará desafíos legales en el estado. Citó preocupaciones planteadas sobre las ejecuciones llevadas a cabo utilizando el método en Alabama. “Se va a terminar con mucha litigación al respecto, así que esto no va a resolver el problema que se ha identificado”, les dijo a los legisladores.

