Luka Doncic ansioso por jugar grandes partidos con Lakers, comenzando ante Timberwolves en playoffs

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — Luka Doncic lleva dos meses y medio con los Lakers de Los Ángeles y se siente bastante cómodo en su nuevo hogar.

Está construyendo química con sus nuevos compañeros de equipo, quienes se están acostumbrando a sus brillantes pases, sus prolíficas explosiones anotadoras y su competitividad ardiente.

Pero los playoffs comienzan este fin de semana, y los Lakers saben que están a punto de ver otro lado de su superestrella eslovena.

“Me gustan los grandes partidos”, afirmó Doncic el jueves con su típica modestia. “Los playoffs son un momento divertido. Todo el mundo juega al 100%. Es simplemente divertido estar ahí”.

Doncic es uno de los mejores jugadores de playoffs de su generación, y apenas ha pasado un año desde su notable desempeño que llevó a los Mavericks de Dallas a las Finales de la NBA a pesar de lesiones significativas en su rodilla derecha, tobillo izquierdo y pecho.

Doncic está más saludable ahora, y tendrá a LeBron James de su lado esta primavera, cuando los Lakers, terceros preclasificados, comiencen la primera ronda de la postemporada contra los ascendentes Timberwolves de Minnesota, el sábado por la noche.

Aunque Los Ángeles tiene un enfrentamiento difícil en la primera ronda para un equipo que aún está formando una identidad alrededor de su nueva pieza central, los Lakers esperan ver algo especial de Doncic.

“¡Oh hombre, es emocionante!”, comentó el alero de los Lakers Dorian Finney-Smith, compañero de equipo de Doncic durante cinco temporadas en Dallas. “Ya sé que este hermano va a venir con toda la energía. Le encanta el momento. Conociéndolo, probablemente tengamos que calmarlo también, porque va a estar ladrando. Va a ser emocionante”.

Doncic se enfrentó a Minnesota en los playoffs la temporada pasada, y brindó en la serie una de las mejores actuaciones de su carrera. Guio a los Mavericks al triunfo sobre los Timberwolves en cinco partidos en las finales de la Conferencia Oeste, promediando 32,4 puntos, 9,6 rebotes, 8,2 asistencias y 2,2 robos, además de embocar 23 triples.

Durante toda la postemporada de 2024, Doncic fue sobresaliente. Increíblemente, lideró la NBA en puntos, rebotes y asistencias en los playoffs.

Pero ni siquiera fue su actuación más prolífica en los playoffs. Sus 28,9 puntos por partido en los 22 duelos en realidad constituyeron su menor producción en sus cuatro viajes a la postemporada.

¿Puede hacer algo similar en su primer viaje a los playoffs con los Lakers, campeones de la NBA en 17 ocasiones?

Doncic no garantiza nada, pero estará hambriento y saludable después de tener siete días de descanso desde que los Lakers aseguraron el tercer puesto al vencer a Houston el viernes pasado.

“El objetivo es ganar un campeonato”, expresó Doncic. “Creo que tenemos un gran equipo. Tenemos chicos que están dispuestos a ir a la guerra. Todos están unidos. La química es estupenda, así que creo que definitivamente tenemos una oportunidad”.

El elenco de apoyo de Doncic en Hollywood es más impresionante de lo que fue en Dallas la temporada pasada, cuando Kyrie Irving era el único otro gran contribuyente ofensivo. Junto con James, el máximo anotador en la historia de la NBA, los Lakers también tienen una tercera opción capaz en Austin Reaves y una plantilla de sólidos jugadores de rol en un equipo que ha tenido un récord de 19-12 desde que llegó Doncic.

El esloveno está promediando 28,1 puntos, 8,1 rebotes y 7,5 asistencias en sus 28 partidos con los Lakers. Sólo 21 de éstos han sido con James y Reaves a su lado.

No es mucho tiempo para construir una dinámica ganadora de campeonato, pero Doncic y James tienen amplia experiencia como líderes y ganadores en la postemporada.

Y sea lo que sea que Doncic logre, sus compañeros de equipo saben que lo hará con estilo.

“Está sonriendo en la cancha y fuera de ella, hablando mucho en el banquillo o con cualquier aficionado que esté gritándole, y es emocionante”, comentó Finney-Smith. “Aporta emoción al juego. Hace pases increíbles. En ese último partido (de la temporada regular), el juego contra Houston, hice un corte, pensando que no me iba a lanzar el balón. Lo lanzó en mi dirección, y me dijo: ‘¿Qué, crees que no te vi?’”

