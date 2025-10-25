Luka Doncic brilla con actuaciones históricas de 40 puntos para iniciar la temporada con los Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic comenzó su primera temporada completa con los Lakers en un estado de forma impresionante.

La superestrella eslovena ha tenido uno de los mejores inicios de temporada en la historia de la NBA. Tras su actuación de 43 puntos en la noche inaugural contra Golden State, le siguió una racha de 49 unidades en la victoria de Los Ángeles sobre Minnesota el viernes por la noche.

Después de un verano en el que se puso en forma, destacó en el EuroBasket y se asentó en Los Ángeles, Doncic se ha convertido en el cuarto jugador en la historia de la NBA en comenzar una temporada con actuaciones consecutivas de 40 unidades, y además estuvo a punto de lograr un triple-doble en dos ocasiones.

Su juego ha sido magnífico, incluso si todavía está intentando encontrar cómo celebrar.

Después de que Doncic se inclinara, retrocediera y encestara un hermoso tiro de 26 pies sobre Jaden McDaniels para poner a los Lakers arriba por 19 en el cuarto periodo, hizo un movimiento de hombros que lo avergonzó, pero deleitó a un estadio lleno de fanáticos que aman verlo brillar.

"Es sinceramente porque no sé qué hacer en esos momentos", dijo Doncic con una sonrisa. "Solo hago alguna tontería, y no sé qué hacer, y eso simplemente salió. Tiene que ser mejor. Tengo que trabajar en eso".

Casi todo lo demás que ha hecho Doncic para los Lakers ha sido fenomenal desde el principio.

Sus 92 puntos son la mayor cantidad para comenzar una temporada en la historia de un equipo que ha contado con algunos de los mejores jugadores de la historia a lo largo de sus ocho décadas de historia. También es la cuarta mayor cantidad de puntos anotados en dos juegos por cualquier jugador en la historia de la NBA.

Solo tres jugadores habían comenzado una temporada con actuaciones consecutivas de 40 puntos: Wilt Chamberlain, Michael Jordan y Anthony Davis, quien lo hizo con Nueva Orleans en 2016.

Doncic incluso tiene 23 rebotes y 17 asistencias en dos juegos.

"Se siente genial", dijo Doncic. "Desearía que hubiéramos ganado el primer juego, pero obviamente es un buen regreso. Creo que Minnesota es un gran equipo. Tuvimos que hacer mucho para ganar hoy, pero me siento genial".

Con LeBron James fuera de juego por ciática al menos durante las primeras semanas, Doncic sabe que la carga de anotar recae sobre él, pero eso no es nada nuevo para Doncic, quien lideró a equipos menos talentosos en Dallas durante largos períodos en el último medio lustro.

Pero está decidido a combinar su capacidad de anotación con un fuerte juego integral que refleje el siguiente paso en su evolución como jugador.

Los compañeros de equipo de Doncic estaban tan impresionados como los fanáticos de los Lakers por esta actuación de 49 puntos, aunque no quedaron impresionados por su mate en el último cuarto, con Austin Reaves diciendo con una sonrisa que Doncic "no es muy explosivo".

"Es obviamente uno de los mejores jugadores de la liga", dijo Reaves. "Lo ha sido desde que llegó a la liga, así que lo que hace no es una sorpresa para nadie. No es como si fuera una locura, porque miras los números que está logrando, pero lo hace de una manera que todos están involucrados. Es un pasador tan bueno. Y eso es suficiente cumplido para él".

