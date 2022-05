Luka Modric: "El Real Madrid es todo para mí, me siento un madridista más"

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric confesó este miércoles que el club blanco es "todo" para él, por lo que siente "un madridista más", al mismo tiempo que deseó terminar su carrera en el conjunto merengue y recordó las remontadas ante el PSG y el Manchester City en Champions como la más divertida y la más complicada, respectivamente.

"El Real Madrid es todo para mí, es mi casa, me siento muy feliz. Desde el primer momento ha sido impresionante estar aquí, me siento parte del Real Madrid. Soy un madridista más, eso es para toda la vida", afirmó Modric antes de recibir el premio Marca Leyenda en un acto celebrado en Madrid.

Durante el evento, el croata recordó la décima Copa de Europa del Real Madrid como el momento "más mágico" desde que aterrizó en el equipo blanco en 2012. "Fue increíble ganar de una manera tan especial", admitió el asistente del famoso empate a uno para forzar la prórroga en la final de Lisboa de 2014.

Y es que para el croata es "difícil explicar lo que pasa en el Bernbéu en las noches de Champions". "Es algo mágico, nunca nos rendimos, luchamos hasta el final y eso es lo que nos enseña este club, a nunca bajar los brazos", se refirió a las remontadas ante PSG, Chelsea y City en el feudo blanco este curso.

"La remontada más complicada fue la del City, porque casi no quedaba tiempo. Pero el equipo y la afición confiaron hasta el final. Este es el ADN de este club. La más divertida, contra el PSG, fueron unos minutos de locura. Es inexplicable y mágico. Fue el inicio de muchas noches mágicas, ojalá podamos ganar otra Champions", anheló.

Butragueño: "perteneces a la historia del real madrid"

El veterano centrocampista, de 36 años, confesó que ser jugador del Real Madrid es "lo mejor que te puede pasar", por lo que deseó retirarse en el conjunto merengue. "Es mi casa, me siento muy feliz en el club y la ciudad, me siento muy querido por la afición y mi familia está muy contenta. Espero seguir más años y ojalá pueda terminar mi carrera en el Real Madrid", relató.

"Soy consciente de lo que me quiere el madridismo, me lo demuestran en cada partido. Es algo increíble, estoy agradecido por ese amor que me dan y me muestran todos los días. Siempre intento dar el máximo en cada partido cuando me pongo la camiseta del Real Madrid", manifestó Modric, que ve "muy importante" que sus rivales le muestren "tanto respeto".

El futbolista se mostró "muy orgulloso" por recibir el "honor" del premio Marca Leyenda. "Es un premio muy especial, me siento emocionado por recibirlo. Es algo impresionante estar junto a estas leyendas", añadió.

Almeida: "demuestra que la actitud es tan importante como la aptitud"

En el acto, el croata sintió el apoyo del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, que se refirió a Modric como "una leyenda del fútbol mundial". "Eres un referente de los valores que representa el Real Madrid, nos sentimos muy felices de tenerte entre nosotros. Perteneces a la historia de nuestro club, estás marcando una época de la que nos sentimos orgullosos", alabó.

"Engrandeces la historia del futbol y del deporte mundial .Eres un ejemplo perfecto dentro y fuera del terreno de juego Nos permite entusiasmarnos, estamos disfrutando muchísimo de su talento y liderazgo. Te has ganado el respeto de todo el mundo del fútbol y del deporte. Es un honor que seas jugador del Real Madrid", finalizó.

Por último, en una gala donde estuvo acompañado además de su familia y seres queridos, Modric recibió los elogios del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Eres un extraordinario jugador de fútbol y una extraordinaria persona. Representas los valores del deporte. Luka demuestra que la actitud es tan importante como la aptitud. La clave de Luka es el talento y la actitud", zanjó.