Luka Modric: "Cuando sabes que estás cerca de llegar a otra final, quieres darlo todo"

El futbolista croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha afirmado este martes que "darlo todo" es siempre la clave en los momentos donde "sabes que estás cerca de llegar a otra final", en alusión al partido de vuelta en sus semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

"Tan solo jugando esta competición, por el Real Madrid y este tipo de partidos, te motivas solo, sin cosas extra. Cuando sabes que estás ahí cerca de llegar a otra final, quieres darlo todo", ha comentado Modric en rueda de prensa. "Claro que estamos cerca de hacer algo histórico e impresionante", ha añadido el futbolista balcánico.

"Las sensaciones son muy buenas, con muchas ganas de que empiece el partido, de disfrutarlo y de vivir al máximo estos momentos porque lo que estamos haciendo, jugando casi siempre 'semis' y finales, es algo grande", ha valorado el centrocampista croata, pieza clave para que los madridistas intenten superar al conjunto 'citizen'.

Además, Modric ha repasado el legado de los más veteranos de la plantilla. "Todos estos títulos que hemos ganado dicen mucho, pero también el esfuerzo de cada día, el comportamiento. No puedes ganar siempre, a veces ganas y a veces no. Lo que hacemos y nuestro comportamiento en situaciones cuando no ganamos también es muy importante", ha dicho al respecto.

"Pero obviamente ganar los títulos de Champions, de Liga, de Copa... de todo, es algo que nos pone contentos y orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Y la manera en la que hemos conseguido esto en todos estos años es algo de admirar", ha recalcado un Modric experto en duelos de alta intensidad como el de este miércoles en la Champions League.

"Hemos jugado muchas veces este tipo de partidos. Lo que yo veo en mis compañeros y en el míster es confianza y tranquilidad, plena fe en nosotros, nuestro carácter, nuestra cualidades; y eso es lo que veo día a día y también a día de hoy. Y espero que vayamos a hacer un gran partido y pasar a la final, que sería algo impresionante", ha indicado.

También ha opinado que su compañero Eduardo Camavinga "está bien" de sus últimas molestias físicas, que "va a entrenar" este mismo martes con normalidad y que "eso es lo más importante". Desde que ha llegado, ha crecido mucho y este año ha demostrado que también puede hacerlo muy bien en el lateral izquierdo donde nos ayuda mucho", ha destacado.

"A pesar de que a lo mejor a él no le gusta jugar ahí, es un chico que donde lo pongas va a hacerlo bien. Por su fútbol y por su personalidad, en el campo es un chico 'top' y me alegro por él. Desde que llegó aquí, ha crecido mucho y todavía tiene margen de crecer", ha reiterado Modric acerca del joven futbolista francés.

De nuevo, el croata ha explicado su objetivo para el duelo contra el Manchester City en tierras inglesas, después del 1-1 de la ida en el Estadio Santiago Bernabéu. "Siempre nos sentimos bastante cómodos en este tipo de partidos. Es un torneo donde históricamente rendimos bien; es nuestro trofeo, digamos, y por eso nos gusta mucho", ha resaltado.

"En el primer partido, en los primeros 20 minutos, ellos estuvieron un poco mejor. Pero tal y como fue el partido, crecimos bastante, jugamos mucho mejor, nos pusimos por delante y a lo mejor pudimos meter otro gol, pero ellos empataron", ha rememorado sobre la ida.

"Sabíamos que esto no se iba a decidir en la ida. Nosotros estamos bien, esto es está 50/50 y lo van a decidir pequeños detalles, porque es un partido entre dos grandes equipos y muchos jugadores 'top'", ha agregado el centrocampista merengue.

"Cada partido es una historia diferente, nunca sabes qué puede pasar en el campo. Hay que estar concentrados en cada duelo, en cada balón y ayudar a los compañeros. Son cosas que van a ser muy importantes mañana, vamos a estar a la altura en estas cosas y a estar en otra final", ha augurado con confianza.

Por otra parte, ha elogiado a los más jóvenes del club merengue. "Ya demostraron el año pasado que pueden solucionar partidos con su calidad, con su atrevimiento. Siempre digo que lo más importante es el equipo. Si nosotros estamos bien, juntos y luchamos el uno por otro como equipo, entonces un día destacará Vinicius, otro Karim, otro Rodrygo, otro Fede [Valverde], etc.", ha expresado.

"Lo más importante es que estamos juntos, que luchamos unos por otros, que tenemos este buen ambiente y que lo mostramos todos los días en el entrenamiento y en los partidos. Eso es clave entre los jóvenes y nosotros los mayores", ha subrayado Modric, con cierta risa floja ante su condición de veterano.

"Cada era tiene su propias estrellas. Ahora hay muchos jugadores que están en vías de convertirse en verdaderos 'cracks' como Vini, Rodrygo y muchos otros. El fútbol siempre produce jugadores buenos. Pero no puedo destacar nada en concreto, hoy en día se presta más atención a las redes sociales, Instagram, etc.", ha dicho sobre la evolución del balompié.

