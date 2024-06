Luka Modric: "Esta nueva generación de España es muy fuerte y está llena de talento"

El futbolista internacional croata Luka Modric ha afirmado este viernes que "esta nueva generación" de la selección española "es muy fuerte y está llena de talento", en la víspera de enfrentarse a la 'Roja' durante la primera jornada del Grupo B de la Eurocopa.

"No me gusta comparar generaciones diferentes de jugadores, la verdad. El equipo que ganó la Eurocopa dos veces y el Mundial fue una generación especial de jugadores, una de las mejores de la historia del fútbol. Es difícil compararlos, pero esta nueva generación es muy fuerte y está llena de talento", comentó Modric en una rueda de prensa desde el Estadio Olímpico de Berlín.

"Hay muchos jóvenes, tienen una buena mezcla de jóvenes y jugadores con más experiencia que están acostumbrados a jugar en este tipo de torneos. Es un buen equipo, con mucho talento, son muy rápidos sobre todo en los extremos y tengo una opinión positiva de este equipo", añadió.

Pese a los elogios, el jugador del Real Madrid mostró ambición. "Todos queremos jugar contra grandes selecciones como España y tenemos ganas de jugar este partido. Nos hemos enfrentado a ellos un par de veces y los conocemos bien. Sabemos que los detalles van a ser importantes, tenemos que dar nuestra mejor versión y cuidar los detalles. Nunca nos aburrimos de jugar contra grandes selecciones", dijo.

"Estamos aquí para hacer un buen partido, un buen resultado. En los últimos años y en la Liga de Naciones creo que hemos demostrado que merecemos estar en lo alto del fútbol europeo. En la Liga de Naciones no pudimos vencer la última vez, pero sé que estamos con confianza y tenemos muchas ganas de jugar este torneo y espero que podamos alcanzar algo importante", argumentó el centrocampista merengue.

Además, Modric analizó su dilatada y exitosa trayectoria en la élite. "Siempre he creído en mí mismo. Siempre he dicho que si alguien me hubiera dado un papel para escribir lo que quería cumplir y mejorar en mi carrera, habría tenido miedo de escribir todo esto. No me lo esperaba, pero aquí estoy después de tantos años. Estoy contento de estar aquí y tengo ganas de jugar otra competición más", valoró.

"Me acuerdo del Mundial de 2006 aquí en Alemania y hubo un ambiente impresionante en este mismo estadio, uno de los mejores que he visto. Espero que se vaya a repetir mañana, que en el campo demos nuestra mejor versión y demos alegrías a nuestra afición. Respecto a ser los tapados, eso no nos importa. Si los demás son los favoritos, podemos dar una sorpresa y estamos acostumbrados a eso", aserguró Modric.

"Es importante para nosotros estar atentos y que demostremos nuestra unidad, porque es la única manera de conseguir algo importante. Pero no podemos cambiar esta imagen, solo podemos influir con lo que pasa en el campo y con la manera en que luchamos en el campo. La mayor fuerza de este equipo es la unidad", aseveró el gran estandarte de Croacia.

Por otra parte, definió las opciones de su selección en esta EURO. "Todavía tenemos muchos jugadores que jugaron en Catar, tenemos nuevos jugadores más jóvenes que han demostrado en muchos partidos que merecen estar aquí, que pueden marcar la diferencia y tienen derecho a estar aquí como nos tocó a nosotros cuando llegamos a la selección; ahora hay otros dando ese paso, funciona así para todos", recalcó.

También se alegró por el regreso de Ivan Perisic después de su grave lesión de rodilla. "Estamos contentos de que haya vuelto y que esté aquí en los entrenamientos, está en buenas condiciones. La mejor fuerza es la unidad y nunca me cansaré de repetirlo", insistió el capitán croata.

"España es un equipo con mucho talento. Como he dicho antes, en el pasado tal vez la base eran el Barcelona y el Real Madrid porque la mayoría de los jugadores venían de esos equipos. Pero ahora es diferente y el seleccionador está dando más posibilidades a otros jugadores que han jugado muy bien este año", advirtió al respecto.

"Ésta es su fuerza porque tiene la mezcla entre juventud y experiencia. Y yo por lo menos creo que es uno de los favoritos en esta competición. Va a ser un partido muy difícil y espero que hagamos nuestra mejor versión. Si lo hacemos como sabemos, podemos conseguir un gran resultado mañana", auguró de cara al debut en esta Eurocopa.

Mientras tanto, habló sobre Lamine Yamal, nacido el 13 de julio de 2007. "Cuando escucho estas cosas me siento muy viejo. Pero lo que puedo decir es que los años no importan mucho, o si eres demasiado joven o viejo. Lo que importa realmente es lo que se demuestra en el campo. Este año Lamine ha hecho cosas increíbles. Todo el mundo lo ve como un gran peligro de España, tiene un potencial enorme y una gran carrera delante de él", afirmó Modric en la sala de prensa.

Igualmente el capitán croata habló sobre sí mismo y qué ha ocurrido desde que debutó con la selección absoluta de su país. "Pues casi 20 años de diferencia. Desde 2006 he mejorado como jugador en todos los ámbitos. Tengo más experiencia y ya está. Siempre es difícil hablar de uno mismo, prefiero dejar que los demás lo hagan por mí. La mayor diferencia son los años", agregó al respecto.

Luego fue preguntado sobre el hecho de que haya 24 selecciones en este torneo. "Es lo que hay. Ahora el torneo es más grande y hay otras posibilidades para otras selecciones. Es difícil compararlo con el fútbol a nivel de clubes. Da igual si pasan tres equipos. La Eurocopa es un torneo muy difícil, tal vez uno de los más difíciles del mundo", opinó.

"En 2016 por ejemplo, Portugal pasó como tercero y acabó ganándola. Y eso habla por sí solo, demuestra su dificultad porque Portugal acabó ganando el torneo después de haber terminado tercero en el grupo", reiteró en su ejemplo. "Es un torneo diferente, simplemente", apostilló.

"Es un grupo difícil, lo sabemos todos. Tal vez el más difícil del torneo, pero estamos aquí para hacer grandes resultados. En los últimos años hemos demostrado que jugamos a un nivel muy alto y somos uno de los mejores equipos del mundo. Podemos hacerlo, vamos a repetirlo esta vez. Estamos aquí para conseguir algo importante y espero que lo consigamos", concluyó Modric acerca de su futuro en el campeonato.

