Luka Modric se lesiona y podría perderse la final de la Copa del Rey y la ida ante el Manchester City

El Real Madrid no podrá contar con el centrocampista croata Luka Modric por lesión para el partido de este sábado ante la UD Almería en el Santiago Bernabéu, un problema físico que le podría apartar de la final de la Copa del Rey del 6 de mayo y de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City inglés.

El jugador madridista no entrenó con el grupo estos dos últimos días y el club confirmó este viernes que "se le ha diagnosticado una lesión en la cara posterior del muslo de la pierna izquierda", producida el pasado martes ante el Girona, donde únicamente jugó la media hora final.

El club, como es habitual, no avanzó nada sobre su periodo de baja, aunque todo hace indicar que, como mínimo, no estará ante el conjunto almeriense ni ante la Real Sociedad el próximo martes, con bastante riesgo de perderse el duelo por el título copero ante Osasuna y también la ida europea ante el campeón de la Premier League del 9 de mayo.

"Luka ha tenido una pequeña lesión en el partido con el Girona y está de baja y pendiente de evolución. No sé si puede llegar a la final de la Copa del Rey, tenemos que verlo y evaluarlo en los próximos días", afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

El técnico madridista reconoció que están "dolidos" por la baja del futbolista de Zadar, pero recordó igualmente que es algo que "puede pasar en el fútbol". "Ojalá se pueda recuperar pronto y tenerle en los partidos importantes que nos quedan de la temporada", sentenció.

Además, admitió que, "por características", el más idóneo para sustituir a Modric es Dani Ceballos, y quitó hierro a esta baja. "Tenemos recursos distintos y medios muy buenos para suplir a Modric, que es un jugador muy importante. Lo que no se puede reemplazar es su experiencia en este tipo de partidos, pero no me quejo porque tengo medios de altísimo nivel y le sustituiremos bien", subrayó el italiano.

Europa Press