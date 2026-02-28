Lukaku rescata al Nápoles en su visita al colista

El belga Romelu Lukaku, que llevaba desde finales de mayo sin marcar, dio un triunfo agónico al Nápoles en el último suspiro de su visita al Hellas Verona (2-1), colista de la Serie A, este sábado en la 27ª jornada del campeonato italiano.

Gracias a ese triunfo, los napolitanos afianzan su tercer puesto (53 puntos), a la espera del duelo del domingo entre la Roma (4ª, 50) y la Juventus (6ª, 46).

El Nápoles de Antonio Conte venía de perder ante el Atalanta el pasado domingo y de un empate ante la Roma una semana antes, por lo que las urgencias eran evidentes y el nerviosismo también.

El danés Rasmus Höjlund, con su noveno gol en esta Serie A, adelantó al Nápoles, pero el Hellas igualó en el 64' gracias a Jean-Daniel Akpa-Akpro.

Lukaku, que había entrado en el partido en el minuto 73 y que jugó apenas su cuarto partido de esta temporada en la liga italiana debido a una larga lesión, liberó al Nápoles en el 90+6', dando al defensor del título italiano una victoria crucial en su carrera por los puestos de Champions.

En el primer turno del día, el Como se puso provisionalmente quinto, con dos puntos más que la Juventus, al derrotar 3-1 al Lecce (18º).

En el último partido del sábado, el líder Inter de Milán recibe al Génova (14º), un rival que parece propicio para que los nerazzurri se reivindiquen después del enorme fiasco de esta semana, cuando quedaron eliminados ante el Bodo/Glimt noruego en el playoff de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones.

El Inter, subcampeón de Europa en 2023 y 2025, perdió ante el equipo nórdico 2-1 en la vuelta en la capital lombarda, después de haber caído ya por 3-1 en la ida en su desplazamiento al norte del Círculo Polar Ártico.