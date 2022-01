Lukashenko advierte a Lituania con "represalias" si impide el acceso de mercancías al Báltico

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha advertido este lunes de que tomará "represalias" contra Lituania tras la no renovación del contrato para el transporte de fertilizante de potasa bielorruso a través de territorio lituano y hasta el mar Báltico.

"Si Lituania no permite el tránsito de mercancías bielorrusas por su territorio, el Gobierno bielorruso aplicará varias medidas de represalia contra Lituania", ha afirmado Lukashenko, según recoge la agencia de noticias oficial bielorrusa, BelTA.

Este lunes a medianoche expira el contrato para el tránsito ferroviario de fertilizante de potasa bielorruso a través de Lituania y hasta el puerto báltico de Klaipeda como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos a Bielorrusia.

La empresa Belaruskali es una de las principales productoras y exportadoras de este fertilizante que produce por un valor de unos 11 millones de euros anuales.

Entre seis y siete trenes de 60 vagones con unas 5.000 toneladas de fertilizante cruzan diariamente desde Bielorrusia hasta el Báltico conforme a un contrato de 2018 con la empresa lituana de transportes LTG. Desde que LTG anunció en enero el fin del contrato varias empresas han solicitado la licitación a las autoridades lituanas, pero no se ha aprobado ninguna de estas peticiones.

Lukashenko se ha reunido este lunes con el primer ministro, Roman Golovchenko, y con los directivos de Belaruskali y de la Empresa de Potasa Bielorrusa.

"Si, por ejemplo, Lituania no quiere dejar paso a nuestras mercancías hasta el puerto y que se carguen allí, bueno, que hagan lo que quieran. Pero si eso pasa, adoptaremos medidas de represalia contra Lituana literalmente en cuestión de días", ha advertido Lukashenko.

"Solo quiero que los lituanos lo sepan. Me culpan a mí indiscriminadamente. Quiero subrayarlo una vez más: nosotros no iniciamos ningún proceso que lleve a malestar con Lituania, Letonia, Polonia o Ucrania. No lo necesitamos", ha asegurado.

En cualquier caso, ha dejado abierta la puerta a la negociación. "Estamos dispuestos a negociar. Si siguen presionándonos, entonces pondremos en marcha el plan que tenemos. Les he advertido. El pueblo de Lituania, Polonia y de otros países debe comprender que simplemente estamos respondiendo a estos desafíos", ha argumentado.

El viernes, Lukashenko afirmó que los países bálticos podrían perder su independencia si se desata una guerra. "Ni os imaginéis iniciar una guerra junto con otros países bálticos. Significaría el fin de vuestra independencia como estados y de vuestro desarrollo", afirmó Lukashenko durante una intervención ante el Parlamento.

En un mensaje "no solo para las autoridades, sino también para sus gentes", Lukashenko ha asegurado que "sin el apoyo de Estados Unidos, Polonia y Lituania seguirían estando en un gris rincón de Europa, para siempre".