Lukashenko dice que el cierre de la frontera con Lituania es una "estafa descabellada"

MOSCÚ, 28 oct (Reuters) -

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo el martes que el cierre de la frontera con Bielorrusia por parte de Lituania era una "estafa descabellada" y acusó a Vilna de librar una guerra híbrida que amenazaba la economía china, según informaron agencias de noticias rusas.

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene,

dijo el lunes que su país empezará a derribar los globos de contrabando que cruzan la frontera desde Bielorrusia y que han interrumpido repetidamente el tráfico aéreo de la nación báltica. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Jorge Ollero Castela)