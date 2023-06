Lukashenko indulta a la opositora Sofia Sapega, condenada a seis años por incitar al odio

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha indultado este miércoles a la opositora Sofia Sapega, condenada en mayo de 2022 a seis años de prisión por "incitar al odio y la discordia por motivos ideológicos".

Sapega, recluida en un centro penal de Gomel, ha sido recibida a la salida de prisión por una delegación de la región rusa de Primorski, liderada por su gobernador, Oleg Kozhemiako, según recoge la agencia bielorrusa BelTA.

Sapega, destacada opositora del régimen de Lukashenko, nació en la ciudad de Vladivostok, centro administrativo de la mencionada región de Primorski, ubicada en el extremo oriental de la Federación Rusa.

Kozhemiako ha señalado que el indulto es una decisión "importante" para Sapega, quien ha aprovechado para agradecer a Lukashenko la decisión tomada. "Es un regalo no solo para mí, sino para toda mi familia", ha manifestado.

"Me ha dado una segunda oportunidad. No se la han dado a mucho, así que realmente he tenido mucha suerte", ha afirmado una Sapega que ha reconocido que su principal objetivo ahora será recuperarse del episodio vivido.

A mediados del pasado mes de abril, Sapega aceptó ser extraditada a Rusia para cumplir en el país euroasiático el resto de su condena. Las autoridades rusas y bielorrusas confirmaron entonces estar inmersas en el proceso de extradición.

Sapega y su pareja, Roman Protasevich, fueron detenidos en mayo de 2021 durante un control de documentos de pasajeros de un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair que había aterrizado de emergencia por una supuesta amenaza de bomba. El avión cubría la línea entre Atenas y Vilna.

Por su parte, Protasevich ya se benefició a mediados del pasado mes de mayo de un indulto concedido también por Lukashenko, a quien agradeció la decisión y llegó incluso a catalogarlo como "una persona de voluntad fuerte".

