Lukashenko insta a poner fin al conflicto en Ucrania y "dejar de buscar las causas" de la invasión

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha instado este jueves a poner fin al conflicto en Ucrania y "dejar de buscar las causas" de la invasión rusa del territorio dado que en este momento "lo importante es detener la guerra".

"Ninguna de nuestras reuniones está completa si no hablamos de la situación en Ucrania. Como una persona con experiencia, pediría que no nos centremos en las razones ahora. En algún momento, antes o después, los motivos serán abordados", ha dicho durante un encuentro de representantes de los países miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Así, ha abordado las críticas vertidas contra Minsk por la comunidad internacional, que lo consideran "coagresor" junto a Rusia. "Debo decir, francamente, que estamos de parte de Rusia. (...) Pero debo destacar que hemos propuesto un proceso de paz desde el primer día, esa idea salió de aquí, de Bielorrusia", ha puntualizado, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.

Lukashenko ha señalado que los acuerdos con Ucrania "no fueron más allá" tras el pacto para la exportación de grano alcanzado en Estambul porque "Ucrania no quiso". "No lo decidieron entonces, qué puedo decir", ha aseverado antes de incidir en que "si no hubiera armas de Occidente en Ucrania esto habría terminado hace tiempo".

"El conflicto en Ucrania es un ejemplo de cómo los aliados están tirando millones de dólares para invertirlos en procesos de militarización y arruinar los Estados", ha afirmado el jefe de Estado bielorruso, que ha destacado que "la situación político-militar es tensa, pero es solo la punta del iceberg".

En este sentido, ha resaltado que "en el centro de todos los conflictos se encuentran las consecuencias que afectan áreas vitales de la vida pública". "Atacan todos los frentes y no queda espacio libre", ha dicho, si bien ha alertado de que la "arquitectura a nivel internacional y seguridad está colapsando".

Europa Press