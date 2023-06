Lukashenko justifica el indulto del opositor Roman Protasevich porque "admitió que había hecho algo mal"

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, ha justificado su decisión de indultar a los opositores Roman Protasevich y Sofia Sapega durante un viaje de trabajo a la región de Minsk.

"Este hombre hizo todo lo que prometió", ha dicho Lukashenko en referencia a Roman Protasevich. "No lo hizo porque no quisiera ir a la cárcel. Admitió que había hecho algo mal. No estuvo en el frente, no mató a nadie", ha añadido el mandatario en declaraciones a los medios recogidas por la agencia bielorrusa BelTA.

La pareja fue detenida en mayo de 2021 durante un control de documentos de pasajeros de un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair que había aterrizado de emergencia por una supuesta amenaza de bomba.

Protasevich fue condenado a ocho años de prisión acusado de cometer actos de terrorismo, ofender al presidente, llamar públicamente a tomar el poder y difundir conscientemente información fraudulenta sobre Bielorrusia, entre otros delitos. Sin embargo, Lukashenko indultó a Roman Protasevich a finales de mayo.

Sapega, condenada a seis años de cárcel por "incitar al odio y la discordia por motivos ideológicos", fue puesta en libertad a principios de junio, una decisión reconocida por Gobierno de Rusia como un reflejo de "la naturaleza fraternal, amistosa y aliada" de la relación entre ambos países.

Europa Press