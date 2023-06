Lukashenko, sobre la rebelión del Grupo Wagner: "Si Rusia colapsa, todos moriremos"

Descarta ser un "héroe" y lamenta que la crisis "solo beneficia a Occidente"

MADRID, 27 Jun. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha alertado este martes de que "si Rusia colapsa, todos moriremos", unas palabras con las que ha hecho alusión al levantamiento protagonizado el sábado por el jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, y ha descartado ser un héroe tras alcanzar un acuerdo entre las partes.

"Lo peor de todo esto es que si hay una crisis Occidente instantáneamente se podrá aprovechar de ello", ha aseverado antes de insistir en que "nadie es un héroe: ni (Vladimir) Putin ni Prigozhin". "Pensamos que la situación se resolvería y no fue así. (...) En este negocio no hay héroes", ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.

Así se ha pronunciado durante una ceremonia en Minsk, la capital, donde ha señalado, no obstante, que las autoridades fronterizas registran "provocaciones a diario", por lo que ha confirmado que la "construcción de barreras y muros continúa en la frontera".

"Nuestra generación está siendo sometida a un examen de fortaleza. Tenemos la misión de salvar el mundo, que se edificó gracias a las vidas de millones de héroes, nuestros padres y abuelos", ha aseverado antes de matizar que "Occidente solo trata de desviar la atención sobre sus verdaderos planes e intenciones".

En este sentido, ha afirmado que, "desafortunadamente, nuestros intentos de resolver la situación mediante negociaciones pacíficas no han surtido efecto y (...) ha costado cientos de vidas humanas". "Hoy vemos claramente una nueva ola expansionista por parte de la OTAN", ha puntualizado.

"La vida sin guerra es el resultado de un cuidadoso trabajo diario. Los bielorrusos de hoy en día tiene la suerte de haber nacido en un país sin guerra. Pero, como pueblo militar, sabemos muy bien que esto tiene un coste", ha dicho, al tiempo que ha tildado de "complicada" la Historia del país.

Por ello, ha matizado que existe una "nueva amenaza a nivel global" por parte de fuerzas que "quieren establecer su propio orden". "No me esconderé. Ha sido doloroso ver los últimos acontecimientos en Rusia. No solo para mí sino para muchos ciudadanos. Porque la patria es solo una", ha sostenido.

"Di a nuestro Ejército la orden de estar preparado para entrar en combate cuando fuera necesario", ha advertido Lukashenko, que ha aseverado que lleva "30 años preparándose para la guerra".

