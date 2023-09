El capitán europeo defiende a Rahm de la crítica de Koepka

MADRID, 29 Sep. 2023 (Europa Press) -

El capitán europeo de la Ryder Cup, Luke Donald, se mostró emocionado con el primer día espectacular de sus jugadores, con un 4-0 "histórico" en el primer turno para después aguantar la reacción de Estados Unidos en un 6,5-1,5, pensando eso sí en el objetivo de recuperar la copa el domingo en Roma.

"Ha sido un arranque increíble, un día histórico, pero lo que queremos es una semana histórica, el trabajo sin duda no está hecho todavía. Celebraremos un gran día pero volveremos con el objetivo de ganar la sesión de mañana por la mañana", dijo en rueda de prensa.

"Los jugadores están emocionados como podéis imaginar. La Ryder Cup está siempre llena de emociones grandes, es una montaña rusa. Por la mañana estaba mucho más cómodo que por la tarde", añadió, después de un arranque demoledor y una tarde trabajada.

Europa empezó por primera vez en su historia una Ryder con 4-0 a favor y después aguantó la reacción americana. "Ganar 4-0 fue especial, pero por la tarde sabíamos que iban a reaccionar. Llegar al 18 enseña la determinación y perseverancia de nuestro equipo, apretaron hasta el final", afirmó.

"Los 'putts' de Hovland, Rahm y Rose han sido enormes. No celebré mucho el de Rahm porque aún queda mucho, pero fue una celebración loca. Tengo a tres de los cuatro mejores jugadores del mundo, necesitas a estas estrellas, es una batalla muy abierta", explicó.

Donald confesó además la importancia de conocer el Marco Simone Golf y, sin duda, la "afición", "la pasión de la gente". "Parecía que se hacía el silencio un poco por la tarde, pero volvió el ruido. Cuando estás abajo y tienes la gente en tu contra es difícil. Es bonito jugar en casa pero también es una presión muy grande, por eso es importante tener alguien con experiencia al lado", dijo.

Además, el capitán europeo, que elogió también a un Matthew Fitzpatrick que se reivindicó en Ryder, defendió a Jon Rahm de la crítica de Brooks Koepka, quien afirmó que el español "actúa como un niño", dando valor a dos 'eagle' espectaculares del vasco en los últimos tres hoyos de su partido de 'fourballs'.

"Hacer un 'eagle' para lograr medio punto es mucha pasión. Rahm es pasional, nada mas, no he visto otra actuación. No he visto ofender a nadie", zanjó Donald.