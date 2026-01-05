Luke Littler, de 18 años, conserva su título mundial de dardos

El prodigio inglés de dardos, Luke Littler, revalidó a sus 18 años el título en los Campeonatos del mundo después de superar holgadamente en la final al neerlandés Gian van Veen (23 años), este sábado en Londres.

El número 1 mundial de la disciplina perdió la primera manga antes de ganar las siete siguientes para imponerse 7-1 en su tercera final mundialista consecutiva.

Su rival, Gian van Veen, disputaba su primera final. Vigente campeón de Europa y N.10 en la clasificación mundial, el neerlandés eliminó en su camino a la final al inglés Luke Humphries (5-1) y al escocés Gary Anderson (6-3).

Littler, apodado "The Nuke" ("la bomba atómica"), se había convertido en enero de 2025 en el campeón del mundo de dardos más joven de la historia, con 17 años.

El joven originario del norte de Inglaterra, con espesa barba, que celebrará su 19º aniversario el 21 de enero, recibirá un millón de libras (US$ 1,347 millones) por este título.