Lula, abierto a discutir con Trump sobre aranceles y Venezuela

SAO PAULO, 24 oct (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el viernes que está dispuesto a discutir una amplia gama de temas con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, si se produce una reunión, incluidos los aranceles sobre las exportaciones brasileñas y las tensiones con Venezuela.

Hablando en Yakarta antes de viajar a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia, Lula dijo que la posible reunión, aún no confirmada, es muy esperada.

El presidente de Brasil planea argumentar que los aranceles del 50% impuestos por Washington a los productos brasileños fueron un "error", citando un superávit comercial de Estados Unidos con Brasil de US$410.000 millones en 15 años.

"No hay temas prohibidos", dijo Lula a la prensa. "Podemos hablar de Gaza, Ucrania, Rusia, Venezuela, materiales críticos, tierras raras... cualquier cosa".

Trump aumentó los aranceles sobre las importaciones estadounidenses de la mayoría de los productos brasileños al 50% desde el 10% a principios de agosto, vinculando la medida a lo que llamó una "caza de brujas" contra el ex presidente Jair Bolsonaro.

Lula también criticó las sanciones estadounidenses a funcionarios brasileños, incluido el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio que llevó a la condena de Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Sobre Venezuela, Lula dijo que vería con buenos ojos una discusión con Trump, instando a respetar el derecho internacional y la soberanía en medio de informes de operaciones estadounidenses en la región.

La Casa Blanca no ha confirmado la reunión, y el nombre de Lula no se mencionó en la sesión informativa del viaje de Trump a Asia. (Reporte de Eduardo Simoes; Redacción de Isabel Teles; Edición de Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)