Lula aboga por la integración financiera de los BRICS en medio de tensiones arancelarias

SAO PAULO, 8 sep (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el lunes que la integración comercial y financiera entre el grupo de países en desarrollo BRICS permite mitigar los efectos del proteccionismo.

"El chantaje arancelario se está normalizando como herramienta para conquistar mercados e interferir en asuntos domésticos", dijo Lula sin citar directamente a Estados Unidos, según declaraciones publicadas por el Gobierno brasileño.

En una entrevista con Reuters el mes pasado, Lula dijo que discutiría los aranceles del presidente Donald Trump con el grupo BRICS. (Reporte de Lisandra Paraguassu; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Manuel Farías)