Lula acusa a Trump de querer ser "dueño" de una "nueva ONU" con su Junta de Paz

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó el viernes a Donald Trump de querer ser "dueño" de una "nueva ONU" con su propuesta de la Junta de Paz, un endurecimiento de tono hacia su par estadounidense tras superar las tensiones por su disputa arancelaria.

"En lugar de arreglar la ONU (...) ¿qué está pasando? El presidente Trump propone crear una nueva ONU donde solo él sea el dueño", dijo Lula en un evento del Movimiento Sin Tierra en Salvador, Bahía (noreste).

Trump lanzó en Davos su iniciativa de una Junta de Paz, una entidad con la pretensión de resolver los conflictos globales, e invitó a dirigentes de numerosos países a integrarla, entre ellos a Lula, que aún no ha respondido.