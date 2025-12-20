Lula advierte que intervención de EE. UU. en Venezuela puede ser catastrófica

Por Manuela Andreoni

SAO PAULO, 20 dic (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el sábado que una "intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria" ante la escalada de acciones de Estados Unidos hacia su vecino regional.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en la última medida de Washington para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, apuntando a su principal fuente de ingresos.

Lula y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, los líderes de las dos mayores economías de América Latina, ya habían instado a la moderación esta semana, en plena escalada de las tensiones.

Pero el sábado, durante una cumbre del bloque sudamericano Mercosur en Foz do Iguaçu, una ciudad en el sur de Brasil, Lula hizo una declaración más fuerte contra lo que dijo sería un "precedente peligroso para el mundo".

Más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, entre Argentina y Reino Unido, añadió, "el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional".

