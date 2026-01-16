Lula afirma que la UE y Mercosur harán historia con la firma de acuerdo comercial

SAO PAULO, 16 ene (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el viernes que la Unión Europea y el bloque Mercosur están a punto de hacer historia con la firma el fin de semana de un acuerdo de libre comercio que pone fin a 25 años de negociaciones entre ambas partes.

En declaraciones a la prensa junto a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Río de Janeiro, Lula dijo que el acuerdo traerá mayores oportunidades para ambas partes, así como más comercio e inversiones.

Funcionarios de alto rango de la UE viajarán a Paraguay el sábado para firmar el acuerdo con el Mercosur, que allana el camino para el mayor pacto comercial de la historia del bloque.

No se espera que Lula asista a la ceremonia. (Reporte de Fernando Cardoso; Editado en español por Juana Casas)