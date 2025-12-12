Lula afirma que le dijo a Trump que no quiere guerra en América Latina

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este jueves que le manifestó a Donald Trump su oposición a una guerra en la región durante una llamada telefónica la semana pasada.

La conversación, que duró 40 minutos el 2 de diciembre, se produjo mientras Estados Unidos impulsa una intensa campaña militar en el Caribe para combatir el narcotráfico.

Tras la llamada aquel día, los dos gobiernos informaron que Lula y Trump manifestaron su disposición a cooperar en el combate al crimen organizado. Sin embargo, ninguno mencionó a Venezuela en sus comunicaciones oficiales sobre el contacto telefónico.

"Le dije: 'Trump, no queremos guerra en América Latina'", refirió Lula este jueves en un evento oficial en Minas Gerais (sureste).

Según el relato del mandatario brasileño, Trump le respondió: "Pero yo tengo más armas, más barcos, más bombas".

"Y le dije: 'Yo creo más en el poder de la palabra que en el poder de las armas'", destacó Lula.

El mandatario brasileño dice que defendió ante su par estadounidense el uso de la diplomacia como instrumento de persuasión para resolver conflictos.

"El unilateralismo que el presidente Trump desea es que el más fuerte determina lo que los otros harán, es siempre la ley del más fuerte", criticó Lula en el evento.

Más de una veintena de ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico dejaron hasta el momento al menos 87 muertos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro afirma, por su parte, que el verdadero objetivo de la operación es derrocarlo.

Desde que comenzó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, Lula manifestó en varias ocasiones su preocupación y dijo tener la intención de discutirlo con Trump.

El diario brasileño O Globo reveló este jueves que Lula también habló con Maduro la semana pasada, en el primer contacto telefónico entre ambos este año, que habría tenido un tono "amistoso".

Esta llamada tampoco fue oficialmente informada por la presidencia brasileña.

Según el diario, Lula le expresó a Maduro preocupación por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y reiteró su disposición para ayudar.

La relación entre Brasil y Venezuela se deterioró en 2024 tras la negativa de Lula a avalar la reelección de Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición.