El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado este martes que "nunca" se puede estar seguro del todo en relación a instituciones como la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin), en medio de la operación policial por las escuchas ilegales que realizó durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro.

"Nunca podemos estar seguros", ha dicho Lula, que explica que por eso designó a Luiz Fernando Correa como director general de la Abin por su papel como jefe de la Policía Federal al final de su mandato entre 2007 y 2010. "Es una persona de mucha confianza, le llamé porque no conocía a nadie en la Abin", ha contado.

La Policía Federal investiga las supuestas escuchas ilegales que la Abin realizó sobre centenares de personas durante el Gobierno de Bolsonaro. Entre los principales investigados está el exdirector de la agencia, el ahora diputado Alexandre Ramagem y uno de los hijos de Bolsonaro, Carlos.

En ese sentido, Lula ha defendido la salida del actual 'número dos' de la Abin Alessandro Moretti, quien tiene "relación" con Ramagen. Sin nombrarle, ha señalado que de ser así, "no tiene sentido" que permanezca en el cargo, aunque, matiza, "antes de simplemente condenarle es importante investigar correctamente".

Lula ha negado que se esté persiguiendo a los Bolsonaro y ha recalcado que "el Gobierno no ordena a la Policía Federal y mucho menos en la Justicia". Existe una investigación, ha explicado, por parte de un juez del Tribunal Supremo, "que es quien ha pedido una orden de registro ante las sospechas de mal uso de la Abin".

"No veo donde está el problema si hay una decisión judicial. Espero que las personas que están siendo investigadas, sean investigadas, y tengan derecho a la presunción de inocencia que yo no tuve. Las personas que no deben, no temen", ha dicho en una entrevista para Radio CBN Recife.

Este lunes, la Policía irrumpió en la oficina y en la casa de Carlos en Río de Janeiro, en una inmueble propiedad de la familia, así como en los domicilios de los asesores del hijo de Bolsonaro y Ramagem. Varios ordenadores fueron requisados.

Bautizada como 'Vigilancia Aproximada', esta operación forma parte de un operativo que se puso en marcha en octubre de 2023 llamado 'Primera Milla', que investiga el supuesto uso ilegal de la aplicación de rastreo FirstMile.

Ante el descrédito de la Abin durante los últimos años, una de las primeras decisiones que adoptó el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue apartar a los militares de la agencia y hacerla dependiente del Gabinete de la Presidencia.

La decisión, si bien planteada durante el periodo de transición --debido a la impronta bolsonarista de muchos de sus miembros-- acabó por acelerarse tras los ataques del 8 de enero a las instituciones, en medio de sospechas y acusaciones de connivencia por parte de los militares.