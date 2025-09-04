Lula amplía el programa de subvenciones al gas de cocina

BRASILIA, 4 sep (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzará el jueves un programa ampliado de subsidios al gas de cocina para familias de bajos ingresos que el Gobierno espera que pueda aumentar su popularidad de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Denominado "Gas do Povo", el programa sustituye al anterior "Auxilio Gas" y triplicará la cobertura a 15,5 millones de familias, según el Ministerio de Minas y Energía.

Los beneficiarios podrán recoger bombonas de gas gratuitas en los puntos de venta autorizados, en lugar de recibir transferencias en efectivo sin ninguna garantía de cómo se utilizará el dinero.

El Gobierno dijo que el costo de 3600 millones de reales (US$664,06 millones) de este año ya está incluido en el presupuesto federal, mientras que la necesidad de financiamiento del año que viene se estima en 5100 millones de reales, un 42% más.

Las familias beneficiarias son las inscritas en el registro único de programas sociales del gobierno, con ingresos mensuales per cápita de hasta medio salario mínimo, es decir, 759 reales (US$140,01).

(US$1 = 5,4212 reales) (Reportaje de Marcela Ayres; Editado en español por Juana Casas)