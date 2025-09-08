LA NACION

Lula ante los BRICS: Presencia militar de Estados Unidos en mar Caribe es un "factor de tensión"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció el lunes el despliegue militar de Estad

Presidente de Brasil
Lula ante los BRICS: Presencia militar de Estados Unidos en mar Caribe es un "factor de tensión"[e]LUCIO TAVORA - XinHua

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció el lunes el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, durante una reunión virtual de los BRICS.

"La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región", dijo Lula al abrir la videoconferencia, según la traducción en inglés de su discurso retransmitido por el canal oficial de YouTube de la presidencia sudafricana.

En un contexto de tensión con Venezuela, la marina estadounidense desplegó varios buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico, según el presidente Donald Trump.

