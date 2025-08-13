Lula anuncia ayudas a empresas brasileñas afectadas por aranceles de Trump

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes ayudas por unos US$5500 millones a empresas golpeadas por los aranceles de Donald Trump, en el marco de un paquete de medidas económicas de auxilio.

El miércoles pasado entraron en vigor los aranceles de 50% que Washington le impuso a muchos de los productos brasileños.

Los gravámenes afectan a sectores clave de la primera economía latinoamericana como el café y la carne, aunque el presidente estadounidense excluyó productos estratégicos como jugo de naranja, aeronaves civiles, fertilizantes y metales preciosos.

Lula dará oficialmente marcha al plan de contingencia durante una ceremonia el miércoles en Brasilia.

“Mañana voy a firmar una medida provisoria que crea una línea de crédito de 30.000 millones de reales para las empresas brasileñas que puedan sufrir perjuicios con los aranceles de Trump”, dijo el jefe de Estado en entrevista a una radio local.

Según Brasilia, los nuevos aranceles afectan al 36% de las exportaciones de Brasil a Estados Unidos, equivalentes a US$14.500 millones en 2024.

El mandatario izquierdista dijo que las ayudas estarán destinadas sobre todo a pequeñas empresas, porque “las grandes tienen más poder de resistencia”.

“Nadie queda desamparado ante los impuestos del presidente Trump”, agregó. “Vamos a garantizar la sobrevivencia de las empresas brasileñas”.

El gobierno, además, dará prioridad a los productos y componentes nacionales en sus compras e incentivará planes para abrir nuevos mercados para las empresas afectadas.

Paralelamente, Lula afirmó que Brasil estudia medidas de reciprocidad para aplicar a Estados Unidos.

La Casa Blanca justifica los aranceles a Brasil por razones distintas a las comerciales.

Trump sostiene que Brasil lleva a cabo una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022, y califica la política brasileña como “amenaza inusual y extraordinaria” para su país.

El ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, dijo el lunes que una reunión virtual que tenía prevista con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para tratar los aranceles fue cancelada por el estadounidense.

Haddad achacó la cancelación a “la militancia antidiplomática” de “fuerzas de extrema derecha que actúan junto a la Casa Blanca”, en una mención velada a la campaña que desde Washington encabeza Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en defensa de su padre, aliado de Trump.

Brasil presentó el miércoles pasado una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar los aranceles estadounidenses.

Lula dijo en la entrevista el martes, no obstante, que continúa “preparado para negociar con Estados Unidos”.