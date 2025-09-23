Lula anuncia inversión de US$1000 millones en un fondo mundial para los bosques

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 23 sep (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes en la sede de la ONU una inversión de US$1000 millones en el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, un mecanismo de financiación multilateral que ha propuesto para apoyar la conservación de los bosques amenazados.

El anuncio convierte a Brasil en el primer país en comprometer una contribución al fondo forestal.

“Brasil se convertirá en el primer país en predicar con el ejemplo con una inversión de US$1000 millones en el fondo”, dijo Lula, que añadió que espera que otros países también anuncien contribuciones.

Algunas fuentes habían declarado a Reuters que la medida pretende desbloquear más contribuciones tanto de las economías ricas como de las economías en desarrollo, que han estado en desacuerdo sobre la financiación de la política climática mundial.

El TFFF ha recibido señales iniciales de apoyo de países como China, Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, según personas implicadas en las negociaciones.

Funcionarios conciben el TFFF como un fondo de US$125.000 millones que combinaría aportaciones soberanas y del sector privado y que se gestionaría como un fondo de dotación, pagando a los países estipendios anuales en función de la superficie de sus bosques tropicales que permanezca en pie.

Para alcanzar ese objetivo, Brasil necesita que gobiernos y organizaciones filantrópicas aporten los primeros US$25.000 millones, que podrían atraer otros US$100.000 millones de inversores privados, según las estimaciones preliminares. (Reporte de Lisandra Paraguassu en Brasilia. Editado en español por Javier Leira)